Auto da Paixão de Cristo nos Arcos da Lapa chega à 48ª edição

A tradicional encenação do Auto da Paixão de Cristo, nos Arcos da Lapa, na região central da capital fluminense, chega à sua 48ª edição nesta Sexta-feira Santa (3), a partir das 18h.

A apresentação é promovida pela Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

Ao ar livre, o espetáculo gratuito reúne fé, arte e tradição e costuma atrair milhares de pessoas.

A encenação percorre momentos marcantes da trajetória de Jesus Cristo, como o nascimento, o batismo, o Sermão da Montanha, a Última Ceia, a Via-Sacra, a crucificação e a Ressurreição, combinando teatro, música e dança.

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Com texto e direção de Luis Fernando Bruno, a montagem conta com cerca de 50 artistas, entre atores, cantores e bailarinos.

Segundo a Empresa de Turismo do Rio de Janeiro (Riotur), a trilha sonora foi especialmente composta para o espetáculo e mescla músicas originais com temas tradicionais da cultura religiosa.

Nesta edição, a produção terá a participação dos atores Caio Blat e Vanessa Gerbelli nos papéis de Jesus Cristo e da Virgem Maria, respectivamente.

Mais cedo, às 17h, haverá a procissão do Senhor Morto na Catedral Metropolitana de São Sebastião, na Avenida Chile, 245, no centro da cidade.