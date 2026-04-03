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Confira a previsão do tempo até o domingo de Páscoa na região

Temperaturas sobem ainda mais na sexta-feira e fim de semana será de tempo firme

Por: Andre Eberhardt Fonte: Inmet
03/04/2026 às 09h21
Confira a previsão do tempo até o domingo de Páscoa na região
(Foto: Divulgação)

A atuação de uma massa de ar quente segue influenciando o tempo no Rio Grande do Sul, mantendo as condições de estabilidade e elevando as temperaturas nesta quinta-feira. Na Região Celeiro, o dia começou com sol e céu claro em grande parte das cidades.

Ao longo da tarde e da noite, há aumento de nuvens, mas o tempo segue firme na maior parte da região. Apenas nas áreas mais ao Norte, próximas à divisa com Santa Catarina, não se descarta a ocorrência de chuva isolada e passageira.

As temperaturas na madrugada ficaram entre 18°C e 20°C, com pontos mais amenos registrando entre 16°C e 17°C. Durante a tarde, o calor se intensifica, com máximas variando entre 31°C e 33°C, podendo alcançar até 34°C ou 35°C nos locais mais quentes.

Para a sexta-feira, o cenário se mantém com predomínio do sol e tempo seco. Algumas nuvens podem aparecer, mas sem previsão de chuva. O destaque fica para a elevação ainda maior das temperaturas, com máximas entre 33°C e 35°C na maior parte da região.

Já no fim de semana, o tempo firme continua predominando. Tanto no sábado quanto no domingo, o sol aparece com força e garante dias de calor e estabilidade em toda a Região Celeiro.



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