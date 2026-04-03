Domingo, 05 de Abril de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado anuncia abertura de ambulatório de pneumologia em Rolante e inaugura SERMulher em Osório

O governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (2) a abertura de um ambulatório clínico de pneumologia na Fundação Hospitalar de Rolante, no Vale ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/04/2026 às 08h27
Governo do Estado anuncia abertura de ambulatório de pneumologia em Rolante e inaugura SERMulher em Osório
Anúncio foi realizado nesta quinta-feira pela secretária Arita Bergmann em visita à instituição -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (2) a abertura de um ambulatório clínico de pneumologia na Fundação Hospitalar de Rolante, no Vale do Paranhana. Em Osório, no Litoral Norte, o Estado inaugurou o novo espaço do SERMulher no Hospital São Vicente de Paulo.

Em Rolante, o governo do Estado destinará mensalmente, por meio do Programa Assistir, R$ 76,58 mil para custeio do novo serviço. O anúncio em nome do governo Eduardo Leite foi feito pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, durante ato realizado na instituição.

“Aqui em Rolante é possível sentirmos o compromisso e a transformação desta instituição. Agradeço ao município pela parceria e pela acolhida neste momento especial de encerramento do meu ciclo como secretária da Saúde. Foi uma missão desafiadora, que exigiu dedicação e resiliência, mas fica a certeza de que fizemos o nosso melhor com responsabilidade”, disse Arita.

O Hospital de Rolante possui 52 leitos e está habilitado como porta de entrada de urgência e emergência, sendo que 50 deles são destinados ao atendimento de pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com a nova habilitação, o valor total do Assistir repassado mensalmente para custeio será de R$ 453,95 mil, valor que, anualmente, atinge R$ 5,4 milhões.

“Cuidar bem da instituição é cuidar bem das pessoas. Hoje oficializamos a pneumologia como mais um avanço, valorizando nossa história e reconhecendo o quanto evoluímos nos últimos anos”, afirmou o diretor da instituição, Cláudio Paranhos.

Antes do início do programa, o hospital recebia do Estado R$ 1,62 milhão por. A partir do surgimento do Assistir, o valor saltou para R$ 4,16 milhões, um acréscimo de 156,1%. Um novo incremento de 8,84% na destinação de recursos ocorreu a partir do lançamento do SUS Gaúcho e, agora, com a abertura do novo ambulatório de pneumologia.

“O governo cresceu em todas as áreas, com destaque para a Saúde, graças ao trabalho em equipe e ao apoio do governador e do vice. Mesmo não sendo do mesmo partido, reconheço o impacto positivo e os investimentos que estão chegando à comunidade”, concluiu o prefeito de Rolante, Alceu Trevizani.

Novo espaço do SERMulher RS em Osório

Inauguração do novo espaço do SERMulher RS em Osório ocorreu nesta quinta-feira -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Inauguração do novo espaço do SERMulher RS em Osório ocorreu nesta quinta-feira -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Também nesta quinta-feira, o governo do Estado inaugurou o novo espaço do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS) do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório. O ato teve a participação da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

“O programa SERMulher foi criado no governo Eduardo Leite para suprir a falta de atendimento de média complexidade à saúde da mulher no Rio Grande do Sul e se consolida como uma iniciativa necessária, com destaque para a unidade pioneira de Osório”, destacou Arita.

O HSVP foi a primeira instituição do Estado a receber o programa, em março de 2024, inicialmente em uma área provisória. Agora, o serviço passa a funcionar em um espaço maior e totalmente adequado, com três consultórios, sala multiuso, sala administrativa, recepção e três sanitários.

“Em 2025, realizamos cerca de 2 mil consultas, 290 procedimentos ambulatoriais e 215 cirurgias. Mas o programa é muito mais do que números: é acolhimento e diagnóstico precoce para muitas mulheres. O Ser Mulher é resultado do esforço coletivo e existe para cuidar das mulheres do Rio Grande do Sul”, afirmou a médica e coordenadora do serviço do HSVP, Renata da Silva.

O novo espaço começou a receber as usuárias na quarta-feira (1º/4). Antes, o serviço funcionava no segundo andar, sem elevador, o que dificultava o acesso para mulheres com mobilidade reduzida. O SERMulher RS atende cerca de 300 mulheres por mês, realizando exames e procedimentos em ginecologia e mastologia.

“O serviço especializado de saúde da mulher é muito bem-vindo. Sabemos o impacto que isso terá, inclusive com o avanço do serviço de oncologia já anunciado e que em breve será implantado. Mais do que reduzir a necessidade de deslocamento entre municípios, a iniciativa vai proporcionar, principalmente, mais bem-estar e qualidade no atendimento às pessoas que dependem desse cuidado”, salientou o prefeito em exercício de Osório, Ed Moraes.

Lançado em dezembro de 2024, o SERMulher RS é a primeira iniciativa estadual dedicada exclusivamente às linhas de cuidado da saúde da mulher. Cada serviço recebe R$ 200 mil para implantação e R$ 125 mil mensais para custeio.

O Estado prevê a implantação de 20 unidades até o final de 2026. Até o momento, 19 já foram selecionadas, contemplando todas as regiões. Em 2025, ano inicial do programa, foram realizadas 39.145 consultas.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 2 dias

Chikungunya: ministro classifica como crítica situação em Dourados

Município está em situação de emergência devido ao número de casos

 (Foto: pexels)
Saúde Há 3 dias

Boletos e estresse financeiro envelhecem o coração mais que tabagismo, revela estudo

A pesquisa demonstrou que a dificuldade financeira e a falta de acesso a alimentos de qualidade aceleram o desgaste cardíaco de forma agressiva em ambos os sexos

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 dias

Cirurgias eletivas de ortopedia crescem mais de 135% e transformam vidas em Santa Catarina

Foto: Divulgação / SecomGOVSCDores persistentes, movimentos limitados e uma rotina interrompida. Os problemas ortopédicos vão muito além do físico:...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 dias

Maternidade Darcy Vargas lidera projeto pioneiro de gestão de riscos na rede estadual de saúde

Foto: Divulgação / SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) promoveu, na quarta-feira, 1, mais uma etapa de apresentação do Plano Multirriscos da M...

 Os novos serviços representam qualificação dos serviços prestados à população do Litoral Norte -Foto: Ascom SES
Saúde Há 3 dias

Governo do Estado inaugura ambulatório do Saúde 60+ RS e unidade de coleta de sangue em Capão da Canoa

O governo do Estado inaugurou, em solenidade realizada nesta quinta-feira (2/4), a unidade do Saúde 60+ RS e a unidade de coleta de sangue emCapão ...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
21° Sensação
4.39 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
20° 18°
Quarta
24° 15°
Quinta
25° 12°
Sexta
27° 13°
Últimas notícias
Trânsito Há 1 hora

Motociclista fica ferido após acidente no centro de Ijuí
Esportes Há 4 horas

Calderano cai para chinês na semi e leva bronze na Copa do Mundo
Economia Há 7 horas

Durigan assume Fazenda sob pressão fiscal e herda desafios de Haddad
Planejamento Há 7 horas

Unidade móvel do Tudo Fácil atende em Farroupilha a partir de 6 de abril
Política Há 8 horas

Páscoa é momento de renovação e união, diz Lula em mensagem

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,00%
Euro
R$ 5,94 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 376,100,04 +2,83%
Ibovespa
188,052,02 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias