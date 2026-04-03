Governo do Estado anuncia abertura de ambulatório de pneumologia em Rolante e inaugura SERMulher em Osório

O governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (2) a abertura de um ambulatório clínico de pneumologia na Fundação Hospitalar de Rolante, no Vale do Paranhana. Em Osório, no Litoral Norte, o Estado inaugurou o novo espaço do SERMulher no Hospital São Vicente de Paulo.

Em Rolante, o governo do Estado destinará mensalmente, por meio do Programa Assistir, R$ 76,58 mil para custeio do novo serviço. O anúncio em nome do governo Eduardo Leite foi feito pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, durante ato realizado na instituição.

“Aqui em Rolante é possível sentirmos o compromisso e a transformação desta instituição. Agradeço ao município pela parceria e pela acolhida neste momento especial de encerramento do meu ciclo como secretária da Saúde. Foi uma missão desafiadora, que exigiu dedicação e resiliência, mas fica a certeza de que fizemos o nosso melhor com responsabilidade”, disse Arita.

O Hospital de Rolante possui 52 leitos e está habilitado como porta de entrada de urgência e emergência, sendo que 50 deles são destinados ao atendimento de pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com a nova habilitação, o valor total do Assistir repassado mensalmente para custeio será de R$ 453,95 mil, valor que, anualmente, atinge R$ 5,4 milhões.

“Cuidar bem da instituição é cuidar bem das pessoas. Hoje oficializamos a pneumologia como mais um avanço, valorizando nossa história e reconhecendo o quanto evoluímos nos últimos anos”, afirmou o diretor da instituição, Cláudio Paranhos.

Antes do início do programa, o hospital recebia do Estado R$ 1,62 milhão por. A partir do surgimento do Assistir, o valor saltou para R$ 4,16 milhões, um acréscimo de 156,1%. Um novo incremento de 8,84% na destinação de recursos ocorreu a partir do lançamento do SUS Gaúcho e, agora, com a abertura do novo ambulatório de pneumologia.

“O governo cresceu em todas as áreas, com destaque para a Saúde, graças ao trabalho em equipe e ao apoio do governador e do vice. Mesmo não sendo do mesmo partido, reconheço o impacto positivo e os investimentos que estão chegando à comunidade”, concluiu o prefeito de Rolante, Alceu Trevizani.

Novo espaço do SERMulher RS em Osório

Inauguração do novo espaço do SERMulher RS em Osório ocorreu nesta quinta-feira -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Também nesta quinta-feira, o governo do Estado inaugurou o novo espaço do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS) do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório. O ato teve a participação da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

“O programa SERMulher foi criado no governo Eduardo Leite para suprir a falta de atendimento de média complexidade à saúde da mulher no Rio Grande do Sul e se consolida como uma iniciativa necessária, com destaque para a unidade pioneira de Osório”, destacou Arita.

O HSVP foi a primeira instituição do Estado a receber o programa, em março de 2024, inicialmente em uma área provisória. Agora, o serviço passa a funcionar em um espaço maior e totalmente adequado, com três consultórios, sala multiuso, sala administrativa, recepção e três sanitários.

“Em 2025, realizamos cerca de 2 mil consultas, 290 procedimentos ambulatoriais e 215 cirurgias. Mas o programa é muito mais do que números: é acolhimento e diagnóstico precoce para muitas mulheres. O Ser Mulher é resultado do esforço coletivo e existe para cuidar das mulheres do Rio Grande do Sul”, afirmou a médica e coordenadora do serviço do HSVP, Renata da Silva.

O novo espaço começou a receber as usuárias na quarta-feira (1º/4). Antes, o serviço funcionava no segundo andar, sem elevador, o que dificultava o acesso para mulheres com mobilidade reduzida. O SERMulher RS atende cerca de 300 mulheres por mês, realizando exames e procedimentos em ginecologia e mastologia.

“O serviço especializado de saúde da mulher é muito bem-vindo. Sabemos o impacto que isso terá, inclusive com o avanço do serviço de oncologia já anunciado e que em breve será implantado. Mais do que reduzir a necessidade de deslocamento entre municípios, a iniciativa vai proporcionar, principalmente, mais bem-estar e qualidade no atendimento às pessoas que dependem desse cuidado”, salientou o prefeito em exercício de Osório, Ed Moraes.

Lançado em dezembro de 2024, o SERMulher RS é a primeira iniciativa estadual dedicada exclusivamente às linhas de cuidado da saúde da mulher. Cada serviço recebe R$ 200 mil para implantação e R$ 125 mil mensais para custeio.

O Estado prevê a implantação de 20 unidades até o final de 2026. Até o momento, 19 já foram selecionadas, contemplando todas as regiões. Em 2025, ano inicial do programa, foram realizadas 39.145 consultas.

Texto: Ascom SES

Edição: Secom