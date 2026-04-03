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Frederico Westphalen inicia construção de Centro Dia para Pessoas Idosas

Município recebe investimento de R$ 950 mil para nova unidade de assistência social

Por: Andre Eberhardt Fonte: LA+
03/04/2026 às 08h08
Frederico Westphalen inicia construção de Centro Dia para Pessoas Idosas
(Foto: Reprodução LA+)

A Administração Municipal de Frederico Westphalen deu início às obras de implantação do Centro Dia para Pessoas Idosas, um projeto focado na ampliação do bem-estar e da rede de proteção à terceira idade.

A viabilização da unidade ocorre após o município ser contemplado com um repasse de R$ 950 mil da Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul (SEDES), vinculada ao Governo do Estado.

A empresa responsável pelo projeto já iniciou a preparação do terreno, localizado no Bairro Aparecida, em área limítrofe com o Bairro Bela Vista e adjacente à estação da RGE.

O novo equipamento público funcionará como um centro de atendimento diurno, oferecendo infraestrutura para o acolhimento, cuidados especializados e atividades de convivência para os idosos.

O objetivo da iniciativa é elevar a qualidade de vida dos frequentadores e, simultaneamente, servir como uma rede de apoio às famílias, permitindo que os responsáveis mantenham suas rotinas profissionais com a garantia de segurança e cuidado para seus familiares. 

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