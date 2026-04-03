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Cirurgias eletivas de ortopedia crescem mais de 135% e transformam vidas em Santa Catarina

Foto: Divulgação / SecomGOVSCDores persistentes, movimentos limitados e uma rotina interrompida. Os problemas ortopédicos vão muito além do físico:...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
03/04/2026 às 07h01
Cirurgias eletivas de ortopedia crescem mais de 135% e transformam vidas em Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação / SecomGOVSC

Dores persistentes, movimentos limitados e uma rotina interrompida. Os problemas ortopédicos vão muito além do físico: afetam a autonomia, a independência e, principalmente, a qualidade de vida. Em Santa Catarina, esse cenário está mudando graças a ações do Governo do Estado que ampliam a oferta de cirurgias eletivas desde 2023.

Já são mais de 151 mil procedimentos ortopédicos realizados nos últimos anos, um aumento de 135% em relação a 2022. Só em 2025, mais de 62 mil cirurgias foram feitas no estado, devolvendo mobilidade e autoestima a pacientes ortopédicos de diferentes regiões.

“Desde 2023, por orientação do governador Jorginho Mello, estamos ampliando os procedimentos cirúrgicos em Santa Catarina e resolvendo uma demanda que enfrentamos há décadas na saúde. Na ortopedia, aumentamos a realização de cirurgias e habilitamos novos serviços, descentralizando atendimentos que antes estavam concentrados em Florianópolis e Joinville. Com isso, mais regiões passaram a contar com hospitais aptos a realizar procedimentos, inclusive de maior complexidade. Dessa maneira, a população é atendida em menor tempo e devolvemos a qualidade de vida para essas pessoas que tinham restrição de mobilidade”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A ortopedia representa a maior demanda dentro da fila de cirurgias eletivas, e o crescimento nos atendimentos reflete o compromisso da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em expandir os serviços especializados, com números que saltaram das 26 mil cirurgias em 2022 para o cenário atual.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Por trás dos números, há vidas transformadas. Dona Elvira Constantino, 71 anos, enfrentou por mais de três anos limitações de mobilidade devido à coxartrose no quadril esquerdo. Subir escadas ou entrar no carro eram desafios diários. A mudança para um apartamento com elevador e o apoio da família ajudaram até o momento da cirurgia no Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis.

“O atendimento foi ótimo, fui muito bem tratada. Agora me sinto muito bem, faço fisioterapia e já consigo lavar louça, preparar comida e cuidar das minhas coisas, antes não conseguia fazer isso. Viver sem dor é a melhor coisa da vida. Só tenho a agradecer a Deus e a todos que nos ajudaram. Está nota mil e dando tudo certo!”, relatou Dona Elvira.

Para a filha, Claudionete Zardo, acompanhar a recuperação da mãe é motivo de alívio na família. “Minha mãe é tudo para mim, a pessoa mais importante da minha vida. Ela viveu uma vida inteira lutando e cuidando da família. Antes, ela andava curvada de dores, tudo era difícil. Hoje, sem dor, é outra mulher. Só temos gratidão a Deus e a todos os envolvidos”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Dona Elvira já planeja uma nova cirurgia, desta vez no quadril direito, que também apresenta desgaste. A expectativa é que, com o acompanhamento no hospital e a futura operação, ela ganhe ainda mais qualidade de vida.

Mais cirurgias e estrutura aos hospitais em SC

Desde 2023, ações do Estado possibilitaram a realização de mais de 1,3 milhão de cirurgias eletivas e emergenciais em Santa Catarina, sendo uma delas a Tabela Catarinense, que complementa os valores pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), reduzindo a defasagem em mais de 900 procedimentos. Na ortopedia, recebem aditivos de até 10 vezes operações como a ressecção de cisto sinovial, a revisão de coto de amputação e a retirada de fio ou pino intraósseo, enquanto cirurgias mais complexas, como a artrodese toraco-lombo-sacra posterior e a ressecção de tumor ósseo com endoprótese, são contempladas com os maiores valores.

Além da Tabela Catarinense, o Programa de Valorização dos Hospitais, que proporciona maior sustentabilidade das unidades prestadoras de serviços ao SUS, e os repasses constantes em infraestrutura reduziram o tempo de espera e aliviaram o sofrimento da população, como no caso da Dona Elvira.

Nos últimos anos, o Governo SC também habilitou 18 serviços de Traumato-Ortopedia em nível estadual, dobrando a capacidade oferecida anteriormente. Desse total, apenas cinco contam com reconhecimento do Ministério da Saúde. As habilitações garantem que os serviços cumprem aos padrões exigidos pelo sistema, fortalecendo a rede, padronizando procedimentos e promovendo qualidade e segurança aos pacientes.

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