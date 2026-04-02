Maternidade Darcy Vargas lidera projeto pioneiro de gestão de riscos na rede estadual de saúde

Foto: Divulgação / SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) promoveu, na quarta-feira, 1, mais uma etapa de apresentação do Plano Multirriscos da Maternidade Darcy Vargas (MDV), unidade própria localizada em Joinville. O documento reúne dados estratégicos locais, cenários, ações e responsabilidades para resposta rápida a situações de risco, como desastres naturais, epidemias e eventos tecnológicos. A iniciativa visa garantir decisões em tempo adequado, reduzindo riscos à assistência e garantindo a proteção de pacientes e profissionais, consolidando uma cultura de prevenção e preparo.

O projeto piloto, desenvolvido na instituição referência em gestação de alto risco e neonatologia, servirá de base para a implantação do modelo em outras estruturas da SES e, futuramente, em todo o estado. Com apoio da Superintendência de Vigilância Sanitária, da Superintendência dos Hospitais Públicos e da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, a equipe da MDV elaborou uma proposta de atuação baseado em cenários de risco definidos, com monitoramento por meio de um sistema de acionamento chamado alarme semafórico.

Para cada nível de acionamento, foram estabelecidos protocolos de contingência, com ações como evacuação, triagem de múltiplas vítimas e coordenação interna em ocorrências críticas. A proposta também prevê a integração com órgãos parceiros, como Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Exército e Defesa Civil local, permitindo uma resposta coordenada em momentos de crise.

“Quando a instituição constrói planos detalhados e se aprofunda em seus processos, atribuições e competências, ela fica muito mais preparada para enfrentar qualquer desafio. Esse é o caso da Maternidade Darcy Vargas. Com todo esse trabalho exposto, vemos um cuidado muito humano e compassivo com os colaboradores. Por isso, fazemos um reconhecimento que é mais do que justo ao desenvolvimento desse piloto, que respeita a realidade da instituição e de cada ponto de atenção da saúde”, ressaltou a secretária adjunta de Estado da Saúde, Cristina Pauluci.

Foto: Reprodução/Secom SC

Em fase de testes, o Plano Multirriscos passará por simulações de mesa e exercícios práticos, que contarão com a presença das forças de segurança catarinenses. As atividades têm como objetivo avaliar a efetividade das estratégias e ajustar os procedimentos antes da implementação definitiva.

Além disso, o projeto introduzirá ferramentas tecnológicas na MDV, incluindo um índice de segurança hospitalar, um radar sentinela de ocupação, uma ferramenta de acionamento do plano guiada por Inteligência Artificial. Para certificar o funcionamento de todas as atividades, foi criado o Comitê de Operações em Emergência (COE), que apoia a diretoria na tomada de decisões conjuntas com as lideranças da unidade, com base em planejamento estratégico para a gestão de crises.

“Essa organização é primordial para que, diante de diferentes situações de risco, não apenas desastres climáticos, mas também outros cenários que estamos analisando, as unidades possam atuar de forma estruturada, sempre priorizando a segurança do paciente e dos profissionais. É um plano amplo e audacioso, que coloca Santa Catarina em destaque. Sem dúvida, representa um divisor de águas para as Secretarias de Estado da Saúde e da Proteção e Defesa Civil, com um olhar voltado para o futuro e para todo o cuidado prestado”, comemorou o diretor da MDV, Fábio André Correia Magrini.

O Plano Multirriscos representa um avanço na organização e na padronização das ações em momentos de emergência, com diretrizes estruturadas e adaptáveis à realidade de cada unidade, promovendo maior eficiência na tomada de decisão. Ao aliar planejamento, prevenção e adaptação, a SES fortalece o sistema de saúde e promove mais segurança para pacientes, profissionais e toda a rede pública.

Mais informações:

Victória Lopes

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