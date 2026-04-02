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Governo do Estado inaugura ambulatório do Saúde 60+ RS e unidade de coleta de sangue em Capão da Canoa

O governo do Estado inaugurou, em solenidade realizada nesta quinta-feira (2/4), a unidade do Saúde 60+ RS e a unidade de coleta de sangue emCapão ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/04/2026 às 16h23
Governo do Estado inaugura ambulatório do Saúde 60+ RS e unidade de coleta de sangue em Capão da Canoa
Os novos serviços representam qualificação dos serviços prestados à população do Litoral Norte -Foto: Ascom SES

O governo do Estado inaugurou, em solenidade realizada nesta quinta-feira (2/4), a unidade do Saúde 60+ RS e a unidade de coleta de sangue emCapão da Canoa. No ato, a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann,assinou o termo de adesão do município à regulação compartilhada com a Central Estadual de Regulação das Urgências, que regula o Samu. Os novos serviços representam qualificação da atenção prestada à população do Litoral Norte.

Arita destacou a emoção das entregas realizadas. “Hoje estamos entregando três serviços relevantes para a população. É importante destacar que aqui no Litoral Norte há um aumento populacional muito expressivo do número de pessoas maiores de 60 anos, cerca de 22%. Por isso, estamos muito e muito agradecidos e felizes com o município de Capão da Canoa. Fazer saúde é juntar os esforços para que a população tenha acesso a atendimento de qualidade”, disse.

O serviço especializado de saúde da pessoa idosa oferece atendimento especializado e multiprofissional para idosos frágeis ou com diagnóstico de demência. O Saúde 60+ RS de Capão da Canoa integra a rede estadual de atenção à saúde da pessoa idosa e receberá repasse mensal de R$ 120 mil para custeio de uma equipe, que conta pelo menos com um médico de família e comunidade ou generalista.

O Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo estadual para atendimento ambulatorial e especializado. A iniciativa prevê a abertura de 20 serviços regionalizados, que irão qualificar o atendimento prestado na atenção primária à saúde (APS) a essa população, reduzindo casos de hospitalização e as filas de espera na atenção especializada.

Cuidado integral

As linhas de cuidado atendidas abrangem avaliação multidimensional, atendimento clínico-gerontólogo, apoio psicossocial e funcional e encaminhamento para neurologia, além da realização de exames complementares. O Saúde 60+ RS já ofertou, desde outubro de 2025, quando os primeiros serviços foram abertos, 4.811 primeiras consultas médicas.

Instalado na 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, o serviço será referência para 23 municípios das regiões de saúde 4 e 5 (Belas Praias e Bons Ventos), entre os quais estão: Arroio do Sal, Capão da Canoa, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Mampituba, Maquine, Morrinhos do Sul, Terra de Areia, Torres, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Xangri-lá, Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, Imbé, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Tavares, Tramandaí.

O Saúde 60+ RS já ofertou, desde outubro de 2025, quando os primeiros serviços foram abertos, 4.811 consultas médicas -Foto: Ascom SES
O Saúde 60+ RS já ofertou, desde outubro de 2025, quando os primeiros serviços foram abertos, 4.811 consultas médicas -Foto: Ascom SES

Unidade para coleta de sangue

Ao inaugurar a unidade de coleta, vinculada ao Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs), Capão da Canoa é o 17º município a integrar a Rede de Apoio à Doação de Sangue no Estado. O ponto de coleta integra a política de fortalecimento da Rede de Sangue e Hemoderivados da SES. A coleta será realizada a cada 15 dias pela equipe do Hemorgs.

O prédio da unidade, que pertence ao município, foi reformado com recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Capão da Canoa. O governo do Estado repassou R$ 100 mil para a compra de equipamentos e para a instalação da sala de coleta, que terá capacidade de receber 50 doações por dia.

“É muito importante viabilizar este espaço adequado, fruto da parceria com a Secretaria Estadual da Saúde, garantindo segurança e conforto para os moradores de Capão da Canoa e de todo o Litoral Norte. Trata-se de uma demanda antiga da região, que enfrentava dificuldades de acesso, mas que agora passa a contar com uma estrutura à altura do seu grande potencial de doação”, destacou a diretora do Hemorgs, Kátia Brodt.

Atualmente o RS conta com 23 municípios com serviços hemoterápicos (hemocentros, núcleos hemoterápicos e unidades de coleta e transfusão de sangue) que realizam doação de sangue, além dos 17 municípios que já integram a Rede de Apoio à Doação de Sangue. A Política Estadual do Sangue e Hemoderivados vem sendo estruturada com foco na expansão do acesso à doação e a estruturação da rede para descentralizar as coletas, ampliando a captação de doadores e diminuindo as distâncias percorridas por eles até os serviços hemoterápicos.

Termo de adesão

No mesmo ato, a secretária Arita também assinou o termo de adesão à regulação compartilhada, documento que formaliza a regulação compartilhada da Central Estadual de Regulação das Urgências/Samu, por meio da criação de Central Acessória de Regulação Remota no município.

“Desde outubro, avançamos em pautas importantes para Capão da Canoa. A hemodiálise está em andamento em um novo hospital, com responsabilidade e foco nas vidas humanas. Também conquistamos a regulação compartilhada do Samu, que se tornou realidade em 13 meses, reduzindo o peso com o qual o município arcava sozinho”, afirmou o secretário municipal de Saúde de Capão de Canoa, Marcelo Berasi.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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