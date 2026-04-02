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Leite lança programa de monitoramento RS Atento, com piloto na capital e eixos em segurança pública e gestão do ambiente escolar

O governador Eduardo Leite, acompanhado pelo vice-governador Gabriel Souza, lançou nesta quinta-feira (2/4) o RS Atento, um programa voltado à inte...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/04/2026 às 14h59
Leite lança programa de monitoramento RS Atento, com piloto na capital e eixos em segurança pública e gestão do ambiente escolar
Programa fortalece ambiente seguro, organizado e bem estruturado, fundamental ao desenvolvimento das atividades escolares -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite, acompanhado pelo vice-governador Gabriel Souza, lançou nesta quinta-feira (2/4) o RS Atento, um programa voltado à integração de tecnologias de monitoramento e cercamento eletrônico que terá seu início pelas 23 cidades que fazem parte do RS Seguro. Com projeto piloto em Porto Alegre, a iniciativa atua sob eixos da estratégia de inteligência aplicada para segurança publica e da gestão do ambiente escolar, garantindo também a proteção de estudantes e professores.

O programa combina inteligência artificial, sensores avançados e plataformas integradas, o que resulta em um sistema completo para vigilância, análise e tomada de decisão em tempo real.

A previsão de investimento no programa é de R$ 26,7 milhões por ano, o que totaliza R$ 80 milhões para os próximos três anos. O sistema será capaz de integrar as câmeras públicas (municipais) com as privadas, fazer a leitura automática de placas (com reconhecimento veicular por características), disparar alertas inteligentes em tempo real, além da integrar com uma base de dados nacional.

Leite destacou que o programa representa um novo momento na forma como o Estado utiliza a tecnologia a favor das pessoas.

"O RS Atento é uma nova forma de agir, que antecipa situações de risco", explicou o governador -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

“Estamos dando um passo muito importante ao integrar tecnologia, inteligência e gestão para proteger melhor a nossa população. O RS Atento é uma nova forma de agir, que antecipa situações de risco, qualifica a tomada de decisão e torna a resposta do Estado mais rápida e eficiente. Ao mesmo tempo, ao levar essa integração também para o ambiente escolar, reforçamos algo fundamental: segurança e acolhimento são condições essenciais para que nossos estudantes possam aprender, permanecer na escola e projetar o seu futuro com mais oportunidades”, disse.

Reconhecimento facial e análise forense

Entre os benefícios apontados pelo governo do Estado estão também o reconhecimento facial, a análise forense acelerada (redução de vídeos por meio de inteligência artificial), análise de tráfego (detecção de padrões suspeitos e emissão de alertas e uma plataforma integrada de videomonitoramento, trânsito e inteligência.

O vice-governador Gabriel Souza frisou que a iniciativa representa um salto no uso da tecnologia a favor das pessoas. "O RS Atento não é só sobre monitoramento. É sobre presença do Estado, prevenção e cuidado. Ao mesmo tempo que qualificamos a segurança pública, estamos olhando para dentro das escolas, garantindo um ambiente mais organizado, acolhedor e propício para a aprendizagem. Quem cuida das contas consegue investir em políticas como essa, que conectam segurança, educação e futuro", ressaltou Gabriel.

Oficialização dos investimentos por Leite e Gabriel, com secretários da Segurança e do Planejamento -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Oficialização dos investimentos por Leite e Gabriel, com secretários da Segurança e do Planejamento -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Para o secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda, o RS Atento possibilita integrar todos os sistemas de videomonitoramento, além de reduzir o tempo de resposta operacional. “O RS Atento será uma importante ferramenta para auxiliar as polícias no combate ao crime. Com uso de tecnologia avançada, potencializa a eficiência do trabalho policial.”

Gestão Integrada do Ambiente Escolar terá piloto em escola de Porto Alegre

O RS Atento também prevê a implementação da Política Integrada de Gestão do Ambiente Escolar (Pigae), inovação voltada à promoção de condições para o acolhimento, a permanência e a trajetória de sucesso dos estudantes nas instituições de ensino da Rede Estadual. Na prática, a ação visa integrar diferentes dimensões da gestão escolar, com foco na segurança, na organização dos espaços, limpeza e conservação, além do monitoramento de acessos de equipes, estudantes e responsáveis no ambiente escolar.

“Vamos usar a gestão integrada do ambiente escolar para entender como funciona o dia a dia da escola, desde a entrada de alunos até o dimensionamento de serviços essenciais”, ressaltou a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.

Estreia na capital

O projeto-piloto será realizado no Instituto Estadual Rio Branco, em Porto Alegre, e marcará o início da fase de testes da proposta. A Política Integrada de Gestão do Ambiente Escolar parte do princípio de que um ambiente seguro, organizado e bem estruturado é fundamental para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Ao qualificar processos do dia a dia, a Pigae pretende contribuir para a permanência dos estudantes, o bem-estar da comunidade escolar e a melhoria dos resultados de aprendizagem, ao ampliar a prevenção e capacidade de resposta a situações de risco.

“O trabalho integrado de gestão do ambiente escolar tem como foco ampliar a qualidade das nossas escolas, garantindo as condições para que os nossos estudantes se sintam acolhidos e seguros para o seu melhor desenvolvimento pedagógico. Nossas ações visam a aprendizagem e a permanência dos jovens na escola, construindo o seu futuro pela Educação”, afirma Iracema Castelo Branco, secretária adjunta da Educação em exercício.

O piloto no Instituto Rio Branco permitirá testar, em escala real, as soluções propostas, incluindo equipamentos, sistemas e rotinas de gestão. Os primeiros dispositivos, incluindo câmeras e infraestrutura de monitoramento, já estão em fase de instalação na escola. A partir dessa experiência, será possível avaliar resultados, identificar ajustes e definir os próximos passos para expansão gradual na Rede Estadual.

Nas próximas semanas, o governo do Estado seguirá com as etapas de contratação de infraestrutura e definição dos sistemas que serão utilizados ao longo da implementação.

Texto: Ascom Seduc e Ascom SSP
Edição: Secom

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