Domingo, 05 de Abril de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cirurgia de catarata evolui e amplia recuperação da visão

Lentes intraoculares premium, biometria óptica e técnicas minimamente invasivas tornam o procedimento mais preciso, seguro e capaz de reduzir a dep...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/04/2026 às 12h27
Cirurgia de catarata evolui e amplia recuperação da visão
Imagem de Freepik/megafilm

A catarata é uma doença ocular que torna o cristalino, a lente natural do olho, opaco, dificultando a passagem de luz e prejudicando a formação de imagens na retina. Essa condição é responsável por cerca de 50% a 60% dos casos de cegueira no Brasil. O tratamento mais eficaz é a cirurgia, denominada facectomia com implante de lente intraocular.

O procedimento, o mais realizado na oftalmologia e uma das técnicas cirúrgicas que mais evoluiu nas últimas décadas, segundo a Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa (ABCCR), removes o cristalino afetado e o substitui por uma lente intraocular, restaurando a visão.

O Dr. Rafael Barroso, médico oftalmologista em Imperatriz (MA), pontua que a cirurgia de catarata evoluiu de uma retirada da lente opaca para uma cirurgia de restauração visual. "Com equipamentos de alta precisão e lentes intraoculares premium, é possível proporcionar ao paciente uma visão mais nítida, mais funcional e, em muitos casos, com independência dos óculos, representando uma mudança real de qualidade de vida", destaca.

Segundo o médico, nos últimos anos, a cirurgia passou por uma transformação significativa, incluindo uso de biometria óptica avançada, planejamento digital e técnicas minimamente invasivas. "O grande avanço foi integrar tecnologia de ponta ao planejamento cirúrgico, permitindo uma abordagem mais precisa e com alto padrão de qualidade visual, possibilitando resultados mais previsíveis e seguros", cita.

O especialista explica que atualmente existem lentes trifocais, de foco estendido e tóricas que corrigem também o astigmatismo. Isso significa que o paciente pode voltar a enxergar para longe, intermediário e perto com alto nível de nitidez. Para ele, a cirurgia deixou de ser apenas curativa e passou a ser também uma oportunidade de elevar o padrão visual, devido à evolução das lentes intraoculares.

De acordo com o oftalmologista, esses avanços impactaram o tempo de recuperação e a qualidade de vida do paciente no pós-operatório. Ele detalha que a cirurgia moderna é realizada com microincisões e anestesia local. "A melhora visual pode ocorrer nas primeiras 24 horas, mas o impacto mais significativo está em recuperar a autonomia e confiança", frisa.

Descentralização do atendimento oftalmológico especializado

O Dr. Rafael Barroso afirma que a cirurgia de catarata é atualmente um dos procedimentos mais seguros da medicina. Segundo ele, o uso de tecnologia avançada, cálculos precisos de lente e técnicas minimamente invasivas proporcionam previsibilidade e alta taxa de satisfação, o que aumentou a confiança no procedimento e permitiu que mais pessoas buscassem tratamento no momento adequado.

No entanto, a desigualdade nacional na distribuição de oftalmologistas é um dos fatores que dificultam o acesso ao procedimento, é o que aponta a pesquisa Radar: demografia médica no Brasil. De acordo com o levantamento, 18 unidades da Federação estão abaixo da média brasileira, de 8,96 especialistas por cem mil habitantes, como é o caso do Maranhão, que registra 4,22.

O médico ressalta que a descentralização do atendimento é fundamental para o diagnóstico precoce e a presença de estrutura adequada e tecnologia faz toda a diferença no padrão final da visão. Ele acredita que, quando o paciente tem acesso à avaliação especializada e tecnologia avançada mais próxima de sua residência, ele tende a procurar atendimento antes que a catarata esteja muito avançada.

"Levar tecnologia de ponta para diferentes regiões significa permitir que mais pessoas tenham acesso a um tratamento moderno e de alta qualidade. A catarata é progressiva. Quanto mais cedo diagnosticada e planejada, melhor o resultado. Cidades-polo de saúde desempenham papel estratégico nesse cenário", observa o especialista.

Um estudo conclui que a expansão da saúde privada em Imperatriz, no Maranhão, reorganiza o espaço urbano, concentra serviços especializados e fortalece a cidade como polo regional.

"Imperatriz consolidou-se como referência regional em atendimento oftalmológico especializado, atendendo pacientes do interior do Maranhão e de estados vizinhos. Essa estrutura reduz deslocamentos para capitais e amplia o acesso a exames modernos e cirurgias com alto padrão tecnológico", comenta o oftalmologista.

O Dr. Rafael Barroso reforça a atual disponibilidade de tecnologia suficiente para oferecer resultados visuais de excelência e orienta pacientes que desconfiam ter catarata a buscar avaliação médica. "Visão embaçada, dificuldade para dirigir à noite, sensibilidade à luz ou troca frequente de grau são sinais importantes. A cirurgia moderna é rápida, segura e pode transformar a rotina do paciente. Adiar significa conviver com limitações desnecessárias", conclui o profissional.

Para mais informações sobre o Dr. Rafael Barroso, basta acessar seu site oficial: https://drrafaelbarroso.com.br/﻿

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 2 dias

Chikungunya: ministro classifica como crítica situação em Dourados

Município está em situação de emergência devido ao número de casos

 Anúncio foi realizado nesta quinta-feira pela secretária Arita Bergmann em visita à instituição -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 3 dias

Governo do Estado anuncia abertura de ambulatório de pneumologia em Rolante e inaugura SERMulher em Osório

O governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (2) a abertura de um ambulatório clínico de pneumologia na Fundação Hospitalar de Rolante, no Vale ...

 (Foto: pexels)
Saúde Há 3 dias

Boletos e estresse financeiro envelhecem o coração mais que tabagismo, revela estudo

A pesquisa demonstrou que a dificuldade financeira e a falta de acesso a alimentos de qualidade aceleram o desgaste cardíaco de forma agressiva em ambos os sexos

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 dias

Cirurgias eletivas de ortopedia crescem mais de 135% e transformam vidas em Santa Catarina

Foto: Divulgação / SecomGOVSCDores persistentes, movimentos limitados e uma rotina interrompida. Os problemas ortopédicos vão muito além do físico:...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 dias

Maternidade Darcy Vargas lidera projeto pioneiro de gestão de riscos na rede estadual de saúde

Foto: Divulgação / SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) promoveu, na quarta-feira, 1, mais uma etapa de apresentação do Plano Multirriscos da M...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
21° Sensação
4.39 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
20° 18°
Quarta
24° 15°
Quinta
25° 12°
Sexta
27° 13°
Últimas notícias
Trânsito Há 50 minutos

Motociclista fica ferido após acidente no centro de Ijuí
Esportes Há 4 horas

Calderano cai para chinês na semi e leva bronze na Copa do Mundo
Economia Há 6 horas

Durigan assume Fazenda sob pressão fiscal e herda desafios de Haddad
Planejamento Há 6 horas

Unidade móvel do Tudo Fácil atende em Farroupilha a partir de 6 de abril
Política Há 7 horas

Páscoa é momento de renovação e união, diz Lula em mensagem

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,00%
Euro
R$ 5,94 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 376,636,68 +2,97%
Ibovespa
188,052,02 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias