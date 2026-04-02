15 municípios da Fronteira Noroeste do RS decretam situação de emergência por seca

A Fronteira Noroeste do Rio Grande do Sul enfrenta uma estiagem que já motivou a decretação de situação de emergência em 15 municípios. Porto Mauá é o mais recente a adotar a medida, somando-se a Alecrim, Campina das Missões, Novo Machado, Porto Lucena, Porto Vera Cruz, Santo Cristo, Alegria, Tucunduva, Três de Maio, Nova Candelária, Doutor Maurício Cardoso, Horizontina, Independência e Tuparendi.

Os relatórios técnicos enviados à Defesa Civil apontam perdas significativas na agricultura e na pecuária. Culturas de verão, como soja e milho, têm sido especialmente afetadas, assim como a produção de leite e a disponibilidade de água para animais. A combinação de seca prolongada e prejuízos acumulados em anos anteriores aumenta a pressão sobre a economia agrícola local.

O decreto de emergência permite que os municípios solicitem apoio do governo estadual e federal para ações como abastecimento de água, assistência a produtores e medidas de mitigação dos impactos econômicos e sociais da estiagem. A homologação por parte da Defesa Civil do Estado é necessária para liberar recursos e implementar o suporte às comunidades afetadas.

A ampliação do número de municípios em situação de emergência evidencia a gravidade da seca na Fronteira Noroeste, onde a falta de chuvas regulares vem reduzindo a produtividade no campo e afetando diretamente a vida das comunidades rurais.



