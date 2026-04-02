Governo do Estado destina R$ 5,23 milhões para realização de obras no Hospital de Guaporé

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), formalizou na quarta-feira (1º/4) um convênio que destina R$ 5,23 milhões para obras de reforma e ampliação do Hospital de Guaporé, na região da Serra. O objetivo é modernizar a infraestrutura física e tecnológica da instituição, oferecendo mais segurança, qualidade e eficiência no atendimento. O termo foi assinado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann.

O Hospital de Guaporé receberá obras de reforma e ampliação do centro cirúrgico, da central de materiais esterilizados e da subestação de energia. “É um projeto complexo, que demandou um grande esforço técnico da SES, mas que conseguimos aprovar e garantir o recurso para qualificar a saúde em Guaporé e na região”, frisou Arita.

“É um recurso que nos permitirá dar mais conforto e ampliar os serviços para a nossa comunidade”, reforçou o prefeito de Guaporé, Odair Rossetto. A cerimônia de assinatura do convênio foi acompanhada por diretores da SES, representantes do hospital e integrantes dos poderes Executivo e Legislativo de Guaporé.

Em 2024, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 500 mil para a aquisição e a instalação de equipamentos hospitalares na instituição. Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes), o Hospital de Guaporé possui 68 leitos, sendo 43 destinados ao Sistema Único de Saúde.