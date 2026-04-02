Shows da 18ª FEICAP 2026 são cancelados, mas feira segue normalmente

A organização da FEICAP 2026 anunciou oficialmente o cancelamento dos shows musicais previstos para esta edição do evento. A decisão foi tomada em reunião entre a presidente Beatriz Vargas e a comissão organizadora, tendo como principal motivo a baixa procura por ingressos.

Apesar da suspensão das apresentações artísticas, a presidente destacou que a feira será realizada normalmente em seus demais setores. A proposta principal do evento — fomentar negócios, promover conhecimento e oferecer opções de entretenimento — está mantida, garantindo a continuidade das atividades programadas.

Um ponto que chamou a atenção do público foi a data do anúncio: 1º de abril, tradicionalmente conhecido como o “Dia da Mentira”. A coincidência gerou dúvidas nas redes sociais sobre a veracidade da informação, com especulações de que poderia se tratar de uma ação de marketing ou até mesmo uma brincadeira.

Beatriz Vargas Presidente do Evento esclareceu à reportagem da Rádio Província que, apesar da data, a comissão optou por divulgar imediatamente a decisão por meio de nota oficial. Segundo ela, não seria adequado adiar uma informação de interesse público apenas por coincidir com a data simbólica.

Dessa forma, a organização reforça que o cancelamento dos shows é definitivo. Ainda assim, a 18ª edição da FEICAP seguirá com sua programação nos demais segmentos, mantendo o compromisso com o desenvolvimento econômico e cultural da região.





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