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Rio Grande do Sul enfrenta mais um dia de calor acima da média nesta quinta-feira

Será mais um dia de temperaturas elevadas, bem acima da média histórica de abril no estado.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Correio do Povo
02/04/2026 às 10h44
Rio Grande do Sul enfrenta mais um dia de calor acima da média nesta quinta-feira
(Foto: Arquivo/ Sistema Província)

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 2, acompanhado por nuvens ao longo do dia. Assim como já ocorreu no interior, o calor favorece a formação de áreas de instabilidade em pontos isolados, com pancadas típicas de verão, mesmo fora do período mais comum desse tipo de fenômeno.

Será mais um dia de temperaturas elevadas, bem acima da média histórica de abril no estado. As máximas ficam ao redor ou acima dos 30ºC na maioria das regiões, com calor mais intenso no Oeste e no Noroeste gaúcho.

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