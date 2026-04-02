Rio Grande do Sul enfrenta mais um dia de calor acima da média nesta quinta-feira

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 2, acompanhado por nuvens ao longo do dia. Assim como já ocorreu no interior, o calor favorece a formação de áreas de instabilidade em pontos isolados, com pancadas típicas de verão, mesmo fora do período mais comum desse tipo de fenômeno.

Será mais um dia de temperaturas elevadas, bem acima da média histórica de abril no estado. As máximas ficam ao redor ou acima dos 30ºC na maioria das regiões, com calor mais intenso no Oeste e no Noroeste gaúcho.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp





