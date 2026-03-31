Terça, 31 de Março de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula diz que governo fará de tudo para conter preço do diesel

Presidente criticou 'guerra do Trump' e impactos na inflação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/03/2026 às 21h49
Lula diz que governo fará de tudo para conter preço do diesel
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta terça-feira (31) a guerra no Irã e os efeitos sobre o preço internacional do petróleo, que vem encarecendo o combustível, especialmente o óleo diesel, no caso brasileiro. O país importa cerca de 30% do que consome no mercado interno.

Segundo Lula, o governo está tomando medidas possíveis e adotará todas as providências para evitar uma escalada do preço do diesel, que impacta diretamente a inflação.

"Nós tomamos todas as medidas possíveis para evitar que se aumente o óleo diesel. Mas, no governo passado, eles venderam a distribuidora [BR Distribuidora, ex-subsidiária da Petrobras]. Então, quando a gente não sobe o preço, mesmo que a Petrobras baixe o preço, ele não chega na ponta, porque os atravessadores não deixam", afirmou o presidente, em São Paulo, durante evento que comemorou os 21 anos do Programa Universidade Para Todos (Prouni) e os 14 anos da implementação da Lei de Cotas Raciais.

Lula destacou que o governo conta com a fiscalização de órgãos como a Polícia Federal e o Ministério Público.

"Nós só vamos sossegar quando o preço do óleo diesel não subir, porque a guerra é do Trump, a guerra não é do povo brasileiro e a gente não tem que ser vítima dessa guerra", disse.

A uma plateia formada por centenas de estudantes, Lula citou o cenário geopolítico conturbado e chamou à responsabilidade os líderes das cinco maiores potências militares do planeta: Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia , que são os membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Vocês estão vendo o bloqueio à Cuba, o que fizeram na Venezuela, o que fizeram no Irã. E agora, o que está acontecendo com a guerra no Irã? O preço do combustível está subindo, e o preço do combustível subindo vai chegar no alface, vai chegar no feijão, vai chegar no arroz, vai chegar em tudo que a gente compra. Então, é preciso dar um recado a esses cinco senhores membros [permanentes] do Conselho de Segurança da ONU: criem juízo. O mundo precisa de paz, o mundo não precisa de guerra", alertou.

"Quando a ONU foi criada, em 1945, o Conselho de Segurança e os membros permanentes, que são esses cinco países, eles foram criados para manter a paz no mundo, mas eles estão fazendo guerra", enfatizou Lula.

Desconto no diesel

A expectativa é que o governo publique, ainda essa semana, uma medida provisória (MP) que cria um subsídio ao diesel importado , com desconto de R$ 1,20 por litro. A informação foi confirmada nesta terça-feira (31) pelo ministro Dario Durigan, que afirmou que o governo tenta garantir a adesão de todos os estados antes da publicação.

A proposta prevê que o custo total de R$ 3 bilhões, ao longo de dois meses, seja dividido igualmente entre a União e os estados. Cada ente – União e estado – arcaria com R$ 0,60 por litro subsidiado.

A iniciativa tem como objetivo conter a alta dos combustíveis e evitar riscos de desabastecimento, diante da defasagem entre os preços internos e o mercado internacional.

Dois meses de guerra

Com ataques combinados de Estados Unidos e Israel sobre o território iraniano ocorridos no fim de fevereiro, a guerra completou essa semana dois meses de duração, ainda sem perspectiva concreta de um acordo que ponha fim ao conflito.

O preço no barril de petróleo já aumentou cerca de 50% desde então, e relatórios já apontam riscos ambientais e climáticos associados ao conflito, que ocorre na região do Oriente Médio, onde se concentram alguns dos principais países produtores de petróleo, incluindo o próprio Irã, que vive ameaça de invasão por terra por tropas norte-americanas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Há 8 minutos

"Guerra é do Trump, não é do povo brasileiro", diz Lula

Presidente disse que fará de tudo para conter preço do diesel

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 3 horas

Lei decreta fim da lista tríplice para escolha de reitores

Eleição direta amplia autonomia da comunidade acadêmica

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Política Há 3 horas

Saiba quais ministros deixam os cargos para disputar as eleições

Substituições já começaram a ser publicadas; prazo vai até 4 de abril

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 4 horas

Lula deve enviar nesta terça ao Senado indicação de Messias ao STF

Nome precisará passar por sabatina na CCJ e votação no plenário

 © Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Há 4 horas

Senador reafirma que não cometeu irregularidades com emendas

Dino pediu esclarecimentos ao ex-presidente da CPMI do INSS

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
19° Sensação
1.32 km/h Vento
97% Umidade
100% (1.96mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
32° 17°
Quinta
33° 17°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 18°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Política Há 4 minutos

"Guerra é do Trump, não é do povo brasileiro", diz Lula
Justiça Há 4 minutos

Gilmar Mendes manda soltar delegado investigado no caso Gritzbach
Economia Há 5 minutos

Mais de 80% dos estados aderem a subsídio a diesel importado
Política Há 5 minutos

Lula diz que governo fará de tudo para conter preço do diesel
Direitos Humanos Há 41 minutos

Evento debate importância dos arquivos para preservar memória de 1964

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 +0,31%
Euro
R$ 6,00 +0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 373,860,58 -0,01%
Ibovespa
187,461,84 pts 2.71%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6989 (30/03/26)
01
17
26
48
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3649 (30/03/26)
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2906 (30/03/26)
00
02
04
06
10
11
12
19
26
31
37
43
45
54
73
74
76
79
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias