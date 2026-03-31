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Voz Ativa cria base de escuta de alunos em escolas

O projeto Voz Ativa iniciou a aplicação de questionários em escolas e passa a estruturar uma base de escuta de estudantes sobre bem-estar, convivên...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/03/2026 às 19h23

O projeto Voz Ativa iniciou a aplicação de questionários em escolas públicas do Distrito Federal e começa a estruturar uma base contínua de escuta de estudantes sobre bem-estar, convivência e ambiente escolar. A iniciativa marca uma etapa central do projeto, voltada à produção de evidências a partir da experiência direta dos alunos e à qualificação do debate público sobre educação.

Cerca de 10 mil estudantes de aproximadamente 70 escolas devem participar da iniciativa em 2026. O objetivo é acompanhar de forma contínua a percepção dos alunos, identificar sinais de conflito antes que se agravem e subsidiar decisões da gestão educacional.

Monitoramento contínuo do ambiente escolar

O projeto parte do princípio de que tensões no ambiente escolar se formam de maneira gradual e nem sempre chegam à equipe gestora a tempo de uma intervenção preventiva. Ao sistematizar a escuta de alunos, professores e gestores, a proposta busca transformar percepções do cotidiano em dados que orientem ajustes pedagógicos e administrativos.

A iniciativa será implementada em escolas de todas as regiões administrativas do Distrito Federal, com aplicação periódica de instrumentos de escuta ao longo do ano letivo. Os resultados devem permitir o mapeamento de padrões de convivência, níveis de engajamento e possíveis focos de tensão, contribuindo para ações mais planejadas.

O projeto é realizado pelo Instituto Multiplicidades, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com apoio da Secretaria de Educação do Distrito Federal. O investimento previsto é de R$ 5,4 milhões, por meio de termo de fomento federal.

Produção de evidências para políticas educacionais

A entrada em campo insere o Voz Ativa em um ponto sensível da agenda educacional: a capacidade de compreender, de forma sistematizada, como os estudantes vivenciam o cotidiano escolar. A proposta não se limita à coleta de percepções isoladas, mas à organização de padrões que permitam uma leitura consistente das dinâmicas nas escolas.

Os questionários foram estruturados para captar dimensões como relações interpessoais, sensação de pertencimento, segurança emocional e qualidade da convivência. A consolidação dessas informações cria uma base de evidências que pode sustentar análises comparáveis ao longo do tempo.

De acordo com o especialista responsável pelo desenvolvimento do projeto, Alysson Sanches, a iniciativa responde a uma fragilidade recorrente na formulação de políticas educacionais: decisões baseadas em diagnósticos genéricos ou pouco conectados à experiência dos alunos. Ao introduzir um modelo de escuta estruturada, o projeto amplia a capacidade de análise do ambiente escolar e abre espaço para intervenções mais aderentes à realidade local.

"Há um descompasso entre o que se debate sobre escola e o que é efetivamente vivido dentro dela. Organizar essa escuta permite reduzir essa distância e dar mais consistência às decisões", afirma Sanches.

A etapa de coleta constitui a primeira fase de um diagnóstico mais amplo. O material será aprofundado nas etapas seguintes, com consolidação das análises e divulgação pública dos resultados.

Segundo Sanches, a construção dessa base também dialoga com a crescente atenção ao bem-estar no ambiente escolar. Embora o tema tenha ganhado espaço na agenda pública nos últimos anos, ainda há carência de instrumentos capazes de captar suas manifestações no cotidiano das escolas.

Ao estruturar uma base contínua de escuta, o Voz Ativa se apresenta como ferramenta de leitura do ambiente escolar, com potencial para apoiar tanto a formulação de políticas públicas quanto o desenvolvimento de projetos voltados à melhoria da experiência dos estudantes.

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