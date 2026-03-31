Terça, 31 de Março de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

VIVA Inteligência Educacional fecha parceria com Creality

Parceria amplia uso da impressão 3D no ensino e fortalece a cultura maker nas escolas.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/03/2026 às 19h10
VIVA Inteligência Educacional fecha parceria com Creality
Envato

A VIVA Inteligência Educacional firmou uma parceria com a Creality, fabricante global de impressoras 3D, com o objetivo de ampliar a oferta de tecnologias educacionais voltadas ao ensino de inovação e fabricação digital em instituições de ensino no Brasil.

A iniciativa acompanha o avanço do uso de tecnologias no ambiente educacional, especialmente aquelas voltadas à aprendizagem prática. Nesse contexto, a impressão 3D pode ser aplicada como recurso de apoio a atividades pedagógicas que conectam conceitos teóricos a experiências concretas em sala de aula.

Esse movimento também acompanha a expansão global da tecnologia. Um relatório da MarketsandMarkets aponta que o mercado global de impressão 3D foi estimado em US$ 15,39 bilhões em 2024 e deve alcançar US$ 35,79 bilhões até 2030, com taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 17,2%, impulsionado pelo avanço das tecnologias de manufatura aditiva e pela ampliação de aplicações em áreas como educação, prototipagem e manufatura.

No contexto educacional, a utilização de metodologias ativas tem ganhado espaço como abordagem que prioriza a participação do aluno no processo de aprendizagem. De acordo com o relatório "Future of Jobs" do World Economic Forum, habilidades como pensamento crítico, criatividade e resolução de problemas estão entre as mais demandadas no cenário atual, reforçando a importância de práticas educacionais mais aplicadas e participativas.

Com a parceria, a VIVA passa a disponibilizar soluções que permitem às instituições de ensino incorporar a fabricação digital em atividades pedagógicas, laboratórios de inovação e projetos educacionais voltados à experimentação e ao desenvolvimento de habilidades técnicas. O portfólio passa a incluir equipamentos como impressoras 3D, além de insumos e soluções complementares voltadas à aplicação educacional da tecnologia.

Segundo Danilo Nogueira, técnico educacional da VIVA, a integração da impressão 3D ao ambiente escolar amplia as possibilidades de aprendizagem. "A utilização dessa tecnologia permite que o aluno participe ativamente do processo, transformando conceitos em aplicações práticas. A parceria com a Creality amplia o acesso a essas ferramentas e contribui para a adoção de metodologias mais dinâmicas no ensino", afirma.

A ampliação do portfólio da VIVA com soluções de impressão 3D ocorre em um momento em que instituições de ensino buscam integrar novas tecnologias ao processo educacional. Iniciativas ligadas à chamada Education 4.0 refletem justamente esse movimento de adaptação dos sistemas de ensino a oportunidades e desafios trazidos por tecnologias emergentes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 2 minutos

Voz Ativa cria base de escuta de alunos em escolas

O projeto Voz Ativa iniciou a aplicação de questionários em escolas e passa a estruturar uma base de escuta de estudantes sobre bem-estar, convivên...

 Marcelo Valencio
Tecnologia Há 2 horas

Artista gaúcho lança clipe com inteligência artificial

O artista gaúcho Marcelo Valencio lançou em março de 2026 o videoclipe da música Fuzuê, utilizando inteligência artificial na produção audiovisual....

 Imagem: Whisk AI
Tecnologia Há 2 horas

Ouro 18k ou 24k: especialista explica qual quilate escolher

Profissional detalha como pureza, durabilidade e valor variam entre diferentes quilates de ouro.

 Larissa Caveagna
Tecnologia Há 5 horas

Fraude com IA leva mercado a discutir nova geração de hubs

Debate promovido no Conexão Certta, evento em São Paulo, indica que integração e inteligência passam a ser centrais diante da evolução e escala dos...

 Divulgão/Valid
Tecnologia Há 6 horas

Valid obtém R$ 300 mi do BNDES com apoio da Macke

Financiamento apoiará o desenvolvimento da “ID Wallet Brasil”, plataforma nacional de identidade digital com IA que estima reduzir custos, aumentar...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
22° Sensação
2.13 km/h Vento
84% Umidade
100% (1.96mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
32° 17°
Quinta
33° 17°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 18°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 35 segundos

Voz Ativa cria base de escuta de alunos em escolas
Senado Federal Há 40 segundos

Senado fará homenagem a corretores de imóveis e administradores
Senado Federal Há 45 segundos

Reajuste para forças de segurança de DF e ex-territórios segue para sanção
Senado Federal Há 49 segundos

Senado aprova guarda compartilhada de animais de estimação
Direitos Humanos Há 52 segundos

Documentos do antigo Dops são transferidos para arquivo público do RJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -1,12%
Euro
R$ 6,00 -0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 374,636,42 +1,79%
Ibovespa
187,461,84 pts 2.71%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6989 (30/03/26)
01
17
26
48
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3649 (30/03/26)
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2906 (30/03/26)
00
02
04
06
10
11
12
19
26
31
37
43
45
54
73
74
76
79
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias