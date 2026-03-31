Terça, 31 de Março de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula deve enviar nesta terça ao Senado indicação de Messias ao STF

Nome precisará passar por sabatina na CCJ e votação no plenário

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/03/2026 às 18h18
Lula deve enviar nesta terça ao Senado indicação de Messias ao STF
© José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve enviar nesta terça-feira (31), ao Senado, a mensagem presidencial que oficializa a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada pela Advocacia-Geral da União (AGU).

No dia 20 de novembro do ano passado, o Palácio do Planalto confirmou a indicação de Messias , mas a mensagem não foi enviada em função da falta de apoio político.

Messias será indicado para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso , que anunciou aposentadoria antecipada da Corte e deixou o tribunal em outubro de 2025 .

Diante da possibilidade de envio da mensagem, o ministro da AGU declarou que vai continuar na busca do diálogo com os senadores.

“Continuarei meu empenho pela pacificação e estabilidade. Como profissional do direito, sempre valorizei o diálogo e a conciliação como as melhores maneiras de resolver conflitos. Reafirmarei meu compromisso com essas credenciais”, declarou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Sabatina

Para tomar posse, Messias precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e deverá ter o nome aprovado em votação na comissão e no plenário da Casa . A data da sabatina ainda será definida.

O ministro da AGU tem 46 anos e, caso seja empossado no STF, poderá ficar no cargo até completar 75 anos, idade em que a aposentadoria é compulsória.

Nascido no Recife, o ministro é procurador concursado da Fazenda Nacional desde 2007. Ele é formado em direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE) e possui os títulos de mestre e doutor pela Universidade de Brasília (UnB).

Durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, Messias foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, setor responsável pelo assessoramento direto da presidente. No atual governo, ocupa a AGU desde 1º de janeiro de 2023.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 15 minutos

Lei decreta fim da lista tríplice para escolha de reitores

Eleição direta amplia autonomia da comunidade acadêmica

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Política Há 46 minutos

Saiba quais ministros deixam os cargos para disputar as eleições

Substituições já começaram a ser publicadas; prazo vai até 4 de abril

 © Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Há 1 hora

Senador reafirma que não cometeu irregularidades com emendas

Dino pediu esclarecimentos ao ex-presidente da CPMI do INSS

 © Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Há 6 horas

CPI do Crime Organizado convoca Ibaneis, Cláudio Castro e Campos Neto

Comissão também aprova quebra de sigilo de pessoas físicas e jurídicas

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Política Há 7 horas

Lula se despede de ministros e confirma Alckmin como vice em chapa

Reunião ministerial marcou despedida dos que vão concorrer em outubro

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
22° Sensação
2.13 km/h Vento
84% Umidade
100% (1.96mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
32° 17°
Quinta
33° 17°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 18°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 35 segundos

Voz Ativa cria base de escuta de alunos em escolas
Senado Federal Há 40 segundos

Senado fará homenagem a corretores de imóveis e administradores
Senado Federal Há 45 segundos

Reajuste para forças de segurança de DF e ex-territórios segue para sanção
Senado Federal Há 49 segundos

Senado aprova guarda compartilhada de animais de estimação
Direitos Humanos Há 52 segundos

Documentos do antigo Dops são transferidos para arquivo público do RJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -1,12%
Euro
R$ 6,00 -0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 374,636,42 +1,79%
Ibovespa
187,461,84 pts 2.71%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6989 (30/03/26)
01
17
26
48
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3649 (30/03/26)
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2906 (30/03/26)
00
02
04
06
10
11
12
19
26
31
37
43
45
54
73
74
76
79
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias