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Artista gaúcho lança clipe com inteligência artificial

O artista gaúcho Marcelo Valencio lançou em março de 2026 o videoclipe da música Fuzuê, utilizando inteligência artificial na produção audiovisual....

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/03/2026 às 17h44
Artista gaúcho lança clipe com inteligência artificial
Marcelo Valencio

O artista gaúcho Marcelo Valencio lançou em março de 2026 o videoclipe da música Fuzuê. O projeto utiliza inteligência artificial (IA) na produção audiovisual, recurso que tem sido cada vez mais adotado em diferentes segmentos da indústria criativa.

A produção do clipe foi desenvolvida pela Agência Táxon em parceria com o Studio Map, com aplicação de inteligência artificial na criação de cenários, estética cinematográfica e narrativa visual. A utilização dessas tecnologias permite explorar diferentes possibilidades visuais e otimizar processos de produção.

A faixa "Fuzuê", composição do próprio artista, foi produzida no Estúdio Nave 33, com direção musical de Juliano Cortuah. A produção musical segue características presentes no pop contemporâneo, gênero que, segundo relatórios recentes da indústria fonográfica, segue entre os mais consumidos em plataformas digitais no Brasil.

"a inteligência artificial amplia as possibilidades criativas e permite novos caminhos para artistas independentes".

O uso de inteligência artificial no audiovisual tem apresentado crescimento nos últimos anos, sendo aplicado em áreas como produção musical, cinema e publicidade. Esse movimento acompanha a evolução de ferramentas tecnológicas que vêm sendo incorporadas por criadores de conteúdo em diferentes níveis de produção.

O videoclipe está disponível na plataforma YouTube: https://youtu.be/RlpDiWd5cFE.

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