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Secretaria da Articulação Internacional e InvestSC destacam cooperação ambiental e tecnológica com a Ásia durante visita de delegação

Delegação foi recebida na InvestSC com a Secretaria de Articulação Internacional – Foto: Sicilia Vechi / ASCOMSAISanta Catarina recebeu nesta terça...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
31/03/2026 às 17h24
Secretaria da Articulação Internacional e InvestSC destacam cooperação ambiental e tecnológica com a Ásia durante visita de delegação
Foto: Reprodução/Secom SC

Delegação foi recebida na InvestSC com a Secretaria de Articulação Internacional – Foto: Sicilia Vechi / ASCOMSAI

Santa Catarina recebeu nesta terça-feira, 31, uma delegação oficial da Província de Heilongjiang, na China, em uma agenda voltada ao fortalecimento das relações institucionais e econômicas, além da cooperação em temas ambientais e de inovação. A programação incluiu encontros com o Governo do Estado, passagem pela Fiesc e agenda técnica na Epagri, com foco em ecologia, proteção ambiental e oportunidades de cooperação estratégica .

Durante o encontro institucional, o secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen, destacou o potencial de ampliação das parcerias entre Santa Catarina e a província asiática.

“A expectativa é aprofundar as relações. Santa Catarina estará presente na próxima feira da Província, no mês de maio, para dar continuidade à troca de informações. Os números já mostram que somos grandes parceiros comerciais. Ao aproximar ainda mais a província do nosso Estado, podemos ampliar essas oportunidades e desenvolver vocações complementares”, afirmou.

O secretário-geral adjunto do Governo Popular Provincial de Heilongjiang, Yin Yantao, ressaltou o caráter estratégico do encontro. “A China tem uma máxima de que quem nos visita uma vez é amigo e quem nos visita pela segunda é grande amigo”, afirmou. Segundo ele, a presença da comitiva em Santa Catarina representa uma retribuição institucional e uma oportunidade de estreitar laços entre empresas e setores das duas regiões, com interesse especial em conhecer práticas ligadas à agricultura, à proteção ambiental e à descarbonização.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Na Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), o presidente Gilberto Seleme destacou a importância de avançar na qualificação da relação comercial entre as partes.

“Há uma predominância na exportação de commodities e na importação de produtos manufaturados. Nossa intenção é equilibrar melhor essa dinâmica, estimulando a vinda de componentes e etapas produtivas para serem concluídas aqui”, pontuou.

Case de produção de biogás na suinocultura

A pauta ambiental foi um dos eixos centrais dos compromissos. O especialista do Instituto SENAI de Tecnologia Ambiental, Charles Leber, apresentou o trabalho que lidera no Hub de Descarbonização da FIESC, que atua conectando indústria, governo e instituições de pesquisa para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono.

Entre as iniciativas, destacam-se a elaboração de inventários de emissões, o desenvolvimento de um atlas de energias renováveis e programas voltados ao aproveitamento energético de resíduos, como a produção de biogás a partir de dejetos da suinocultura, setor no qual Santa Catarina é referência nacional e internacional.

Pelo Governo de Santa Catarina, participaram da agenda o secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen, o secretário executivo adjunto Emerson Pereira, o presidente da InvestSC, Renato Lacerda, além dos representantes da agência Rodrigo Prisco e Caroline Canale, do secretário adjunto da SICOS, Jonianderson Menezes, do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Edgard Usuy, e do presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), Josevan Carmo da Cruz Júnior.

Mais informações para a imprensa:
Jornalista Sicilia Vechi
Secretaria Executiva de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos
Fone: (48) 99132-5252
E-mail: [email protected]

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