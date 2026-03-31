Terça, 31 de Março de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pesquisa aponta que 90% dos consumidores comprarão chocolate na Páscoa

Índice é 4 pontos percentuais maior do que o declarado em 2025

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/03/2026 às 17h09
Pesquisa aponta que 90% dos consumidores comprarão chocolate na Páscoa
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Um levantamento feito pelo Instituto Locomotiva revelou que, mesmo com 69% dos brasileiros considerando o preço dos ovos de Páscoa injustos em relação às barras de chocolate com o mesmo peso, 90% dos consumidores pretendem comprar produtos relacionados à data neste ano.

O percentual equivale a 148 milhões de pessoas. O índice é 4 pontos percentuais maior do que o declarado em 2025, quando 86% tinham intenção de comprar.

Foram entrevistados 1.557 brasileiros com 18 anos de idade ou mais, em todo o país, entre os dias 25 de fevereiro e 13 de março.

De acordo com a análise feita em parceria com a QuestionPro, a intenção de compra é mais alta entre a população de maior renda: pretendem comprar 95% das classes AB; 88% da classe C e 80% das classes DE.

Entre aqueles que têm filhos, 93% pretendem comprar, ante 82% entre os que não têm.

Dos que pretendem comprar chocolates, 69% afirmam que vão presentear.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Aqueles que vão comprar qualquer chocolate para consumo próprio são 67% e os que vão comprar ovos para si são 63%.

O estudo mostra ainda que 61% apontaram que o preço é o principal fator para escolha, seguido pela qualidade dos ingredientes (53%), tamanho do produto (44%), marca conhecida (43%) e variedade de sabores (40%).

Também aparecem como relevantes a embalagem (29%), o conteúdo temático, como brindes e personagens (27%), e a oferta de opções para dietas especiais, como produtos sem lactose ou veganos (12%).

Outros 68% afirmam preferir produtos artesanais, feitos por pequenos produtores.

Segundo o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, embora as marcas tradicionais ainda liderem em volume, os chocolates artesanais ganham relevância na decisão de compra.

“Há uma busca crescente por produtos mais personalizados, com identidade e propósito. Esse movimento não só amplia as opções para o consumidor, como também fortalece o microempreendedor brasileiro", disse.

Formato

Os ovos continuam sendo os preferidos nas compras para crianças, com 68%, ante 56% dos que mencionam chocolates em formatos tradicionais.

Entre os adultos, 66% pretendem presentear com ovos de Páscoa e 63% com formatos tradicionais.

Quando questionados sobre o que gostariam de ganhar, o percentual é igual para ovos e formatos tradicionais: 72%.

"A pesquisa mostra que o chocolate segue no centro da Páscoa e que o formato ovo não carrega sozinho o consumo na data. Esse significado permanece mais forte quando o presente é para crianças, onde o ritual ainda faz diferença”, explica Meirelles.

“Entre adultos, outros formatos ganham relevância. Em um cenário de preços elevados, o consumidor brasileiro começa a separar o gesto de presentear do produto em si, abrindo espaço para novas formas de consumo", analisa.

Geração de renda

O levantamento indicou que 22% dos brasileiros pretendem produzir ou vender chocolates na data, o equivalente a 36 milhões de pessoas.

Entre jovens de 18 a 29 anos, esse percentual sobe para 29%, e nas classes DE chega a 33%.

Em 2025, o índice era de 19%, indicando crescimento do empreendedorismo e oportunidade de geração de renda associado à data.

Simbologia

O estudo aponta que 82% dos brasileiros concordam que a data é um momento para estar com a família, o equivalente a 135 milhões de pessoas, e 77% afirmam participar de almoços ou encontros especiais para celebrar a ocasião, sendo que 52% se reúnem apenas com familiares e 42% com familiares e amigos.

Dos entrevistados, 76% veem a Páscoa como um momento para presentear pessoas queridas.

Os que pretendem comprar alimentos para o almoço ou jantar de Páscoa, como peixes e sobremesas, somam 54%; 38% comprarão bebidas para a ocasião; 32% produtos infantis ou brinquedos temáticos; e 28% itens de decoração.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 6 minutos

Estado aprimora Canal de Denúncias e cria formulário para combater informalidade e vendas de produtos falsificados no RS

A Receita Estadual vem aprimorando seu Canal de Denúncias , com a implementação de novas funcionalidades e mais orientação aos usuários. A novidad...

 Desempenho do quarto trimestre consolida o balanço anual e setores urbanos garantem avanço do PIB estadual -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG
Planejamento Há 2 horas

Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul cresce 0,9% em 2025

Em 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul registrou crescimento de 0,9%, em relação ao ano anterior, totalizando R$ 753,194 bilhõ...

 Porto do Rio Grande é visto como estratégico para uma rota mais sustentável ao mercado europeu -Foto: Ascom Portos RS
Portos e hidrovias Há 2 horas

Corredor verde conecta porto de Rio Grande à Europa e impulsiona a descarbonização do transporte marítimo

A Portos RS esteve presente no 4º Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul RS, realizado em Rio Grande, contribuindo ativamente com os debates sob...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 2 horas

Secretaria da Articulação Internacional e InvestSC destacam cooperação ambiental e tecnológica com a Ásia durante visita de delegação

Delegação foi recebida na InvestSC com a Secretaria de Articulação Internacional – Foto: Sicilia Vechi / ASCOMSAISanta Catarina recebeu nesta terça...

 Com a presença de representantes da comunidade escolar, Leite e Gabriel apresentaram resultado das obras -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Obras Há 3 horas

Leite e Gabriel inauguram ampliação e revitalização da Escola Margarida Pardelhas, em Cruz Alta, milésima obra escolar na gestão

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza, acompanhados das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel T...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
22° Sensação
2.13 km/h Vento
84% Umidade
100% (1.96mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
32° 17°
Quinta
33° 17°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 18°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 35 segundos

Voz Ativa cria base de escuta de alunos em escolas
Senado Federal Há 40 segundos

Senado fará homenagem a corretores de imóveis e administradores
Senado Federal Há 45 segundos

Reajuste para forças de segurança de DF e ex-territórios segue para sanção
Senado Federal Há 49 segundos

Senado aprova guarda compartilhada de animais de estimação
Direitos Humanos Há 52 segundos

Documentos do antigo Dops são transferidos para arquivo público do RJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -1,12%
Euro
R$ 6,00 -0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 374,636,42 +1,79%
Ibovespa
187,461,84 pts 2.71%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6989 (30/03/26)
01
17
26
48
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3649 (30/03/26)
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2906 (30/03/26)
00
02
04
06
10
11
12
19
26
31
37
43
45
54
73
74
76
79
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias