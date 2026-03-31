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Leite e Gabriel inauguram ampliação e revitalização da Escola Margarida Pardelhas, em Cruz Alta, milésima obra escolar na gestão

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza, acompanhados das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel T...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
31/03/2026 às 16h53
Leite e Gabriel inauguram ampliação e revitalização da Escola Margarida Pardelhas, em Cruz Alta, milésima obra escolar na gestão
Com a presença de representantes da comunidade escolar, Leite e Gabriel apresentaram resultado das obras -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza, acompanhados das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel Teixeira, estiveram em Cruz Alta nesta terça-feira (31/3) para a entrega da ampliação e da revitalização da Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Margarida Pardelhas. Com investimento de R$ 21,4 milhões, a conclusão deste trabalho representa um marco: o governo do Estado atinge mil obras concluídas em escolas estaduais desde 2019, ano em que Leite assumiu seu primeiro mandato.

Leite destacou o significado histórico da entrega para a comunidade escolar e ressaltou o compromisso contínuo do Estado com a qualificação da infraestrutura da educação pública.

Governador Eduardo Leite registrou mensagem de otimismo para os estudantes durante a visita à escola -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Governador Eduardo Leite registrou mensagem de otimismo para os estudantes durante a visita à escola -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

“Hoje, não estamos apenas entregando uma obra, estamos encerrando uma espera de mais de uma década e devolvendo à comunidade um espaço que representa futuro, dignidade e oportunidade. A Margarida Pardelhas carrega história, memória e afeto. E vê-la reconstruída é também reparar uma ausência que por muito tempo impactou alunos, professores e famílias. E fazemos isso alcançando a marca de mil obras concluídas em escolas desde o início da nossa gestão, um número que traduz nosso compromisso concreto com a educação pública. Cada uma dessas obras representa um recomeço, e esta, em especial, simboliza o quanto avançamos para garantir que nossos estudantes tenham o ambiente que merecem para aprender e sonhar”, declarou o governador.

A entrega encerra uma espera de mais de dez anos da comunidade escolar. Em 2013, parte do prédio original foi demolida após interdição por problemas estruturais. A obra foi iniciada em 2018, paralisada em 2020 e retomada em abril de 2024. A execução ficou a cargo da Secretaria de Obras Públicas (SOP), com fiscalização da 9ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Cruz Alta.

Inteiramente revitalizada, escola Margarida Pardelhas poderá receber contingente de até 2 mil estudantes em suas instalações -Foto: Luis André/Secom
Inteiramente revitalizada, escola Margarida Pardelhas poderá receber contingente de até 2 mil estudantes em suas instalações -Foto: Luis André/Secom

O vice-governador apontou que a inauguração da escola representa a transformação de um Estado que voltou a investir e a entregar resultados concretos na educação. “No setor público, cada papel, cada projeto e cada decisão não são um fim em si mesmos, são o caminho para melhorar a vida das pessoas. Hoje, ao ver essa escola pronta, a gente enxerga exatamente isso. Organizar as contas, enfrentar decisões difíceis e fazer o trabalho que ninguém vê é o que permite entregar resultados reais. O Rio Grande já esteve no chão. Hoje está de pé, investindo, reconstruindo e garantindo mais dignidade para a nossa gente”, reforçou Gabriel Souza.

Para Gabriel, inauguração representa a transformação de um Estado que voltou a entregar resultados concretos na educação -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Para Gabriel, inauguração representa a transformação de um Estado que voltou a entregar resultados concretos na educação -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

A secretária Izabel assinalou o ano letivo que começou diferente em 2026. “Começamos o ano letivo promovendo eventos em escolas que foram recuperadas pelo governo, colocando em evidência a qualidade dos trabalhos realizados pelos servidores da SOP, condizentes com o que alunos, professores e funcionários merecem. E hoje celebramos a milésima obra escolar concluída desde 2019, um feito e tanto que é mais um testemunho do comprometimento de nossa gestão com a educação”, afirmou Izabel.

"A entrega à comunidade de Cruz Alta de uma nova Margarida Pardelhas reafirma o momento de transformação pelo qual a Educação passa. O trabalho conjunto realizado entre a Seduc e SOP vem apresentando resultados de alto nível em todo o Rio Grande do Sul. Que a comunidade escolar da Margarida seja muito feliz", celebrou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Escola onde estudou Érico Veríssimo

Fundada há 112 anos, completados em 8 de março, a escola homenageia a professora Margarida Pardelhas, que teve entre seus alunos Érico Veríssimo, expoente da literatura gaúcha. A unidade, que já foi a maior escola de educação básica do município com até 1,2 mil alunos, poderá atender agora até 2 mil estudantes.

Foto da biblioteca reformada na escola Professora Margarida Pardelhas
Biblioteca reformada valoriza bem-estar em espaço de usufruto coletivo -Foto: Luis André/Secom

Os 6,4 mil metros quadrados remanescentes da edificação original passaram por uma recuperação completa, com manutenção de forros, instalações elétricas e hidrossanitárias, pisos, troca de portas, pavimentação da quadra esportiva e pintura interna e externa.

Para a diretora, Viviane dos Reis, a conclusão da obra é um momento único para a comunidade escolar. "Foram anos de espera, mas mesmo assim a escola conseguiu manter os melhores índices nas avaliações externas, mostrando que o senso de pertencimento e o trabalho de qualidade continuaram sendo o lema da nossa escola”, observou.

A obra também priorizou acessibilidade e sustentabilidade. Além de rampas, sanitários adaptados e piso tátil, foram instalados elevador no bloco 1, plataformas elevatórias no pátio coberto e no bloco 4, e uma cisterna para aproveitamento da água da chuva.

Foto do novo refeitório da escola Professora Margarida Pardelhas
Novo refeitório também constitui ambiente aprazível -Foto: Luis André/Secom

A entrega da Margarida Pardelhas celebra o marco de mil obras concluídas em escolas estaduais desde 2019, beneficiando 792 escolas em 276 municípios com investimento total de R$ 294,6 milhões.

Com a capacidade de investimento recuperada, o governador Eduardo Leite tem acelerado o ritmo das entregas a cada ano: em 2023, foram 144 escolas beneficiadas com R$ 32,8 milhões; em 2024, 176 escolas com R$ 66,9 milhões; em 2025, 179 escolas com R$ 102,1 milhões investidos; e em 2026, já são 18 escolas contempladas com R$ 33,6 milhões.

Atualmente, 40 escolas da Rede Estadual passam por melhorias, com aporte de R$ 50,5 milhões.

Texto: Ascom SOP
Edição: Secom

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