Sessão solene na Câmara destaca desafios de mães de pessoas com autismo

A Câmara dos Deputados realizou sessão solene nesta terça-feira (31) para lembrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril. A sessão foi marcada pelo depoimento de mães de filhos com autismo e que também necessitam de cuidados.

A enfermeira carioca Bruna Esteves é uma destas mães atípicas que relatou a pressão física e mental que sofre constantemente. “Para uma criança autista poder caminhar, evoluir, ela precisa de uma mãe que também receba o suporte necessário”, disse.

Simone Andrade, presidente da Associação Desenvolve no Espectro, disse que as mães atípicas não podem ser romantizadas, e sim cuidadas.

Outras mulheres, dirigentes de casas especializadas nos cuidados de crianças com transtorno do espectro autista (TEA), pediram mais apoio financeiro, afirmando que a fila é alta porque o Estado não consegue atender quem precisa com médicos e terapias.

Outro problema citado foi a falta de mediadores para acompanhar as crianças nas escolas públicas.

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Deputada Chris Tonietto, que presidiu a sessão solene

Agenda legislativa

A deputada Chris Tonietto (PL-RJ), que faz parte do grupo que solicitou a sessão, disse que vai sugerir ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a fixação de um período para a votação de projetos ligados ao autismo.

“Que no mês de abril a gente possa selecionar os projetos de lei que estão maduros para votação, para que a gente possa aqui no Plenário votar e aprovar de forma consensuada”, observou.

A deputada Heloísa Helena (Rede-RJ) reivindicou a retirada da condicionalidade de renda para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) por pessoas com autismo. Hoje, é preciso comprovar renda inferior a R$ 405,25 por pessoa da família.