Terça, 31 de Março de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sessão solene na Câmara destaca desafios de mães de pessoas com autismo

Deputadas defenderam mais apoio, acesso a terapias e mudanças no BPC

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
31/03/2026 às 16h38
Sessão solene na Câmara destaca desafios de mães de pessoas com autismo
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados realizou sessão solene nesta terça-feira (31) para lembrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril. A sessão foi marcada pelo depoimento de mães de filhos com autismo e que também necessitam de cuidados.

A enfermeira carioca Bruna Esteves é uma destas mães atípicas que relatou a pressão física e mental que sofre constantemente. “Para uma criança autista poder caminhar, evoluir, ela precisa de uma mãe que também receba o suporte necessário”, disse.

Simone Andrade, presidente da Associação Desenvolve no Espectro, disse que as mães atípicas não podem ser romantizadas, e sim cuidadas.

Outras mulheres, dirigentes de casas especializadas nos cuidados de crianças com transtorno do espectro autista (TEA), pediram mais apoio financeiro, afirmando que a fila é alta porque o Estado não consegue atender quem precisa com médicos e terapias.

Outro problema citado foi a falta de mediadores para acompanhar as crianças nas escolas públicas.

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Dep. Chris Tonietto (PL-RJ)
Deputada Chris Tonietto, que presidiu a sessão solene

Agenda legislativa
A deputada Chris Tonietto (PL-RJ), que faz parte do grupo que solicitou a sessão, disse que vai sugerir ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a fixação de um período para a votação de projetos ligados ao autismo.

“Que no mês de abril a gente possa selecionar os projetos de lei que estão maduros para votação, para que a gente possa aqui no Plenário votar e aprovar de forma consensuada”, observou.

A deputada Heloísa Helena (Rede-RJ) reivindicou a retirada da condicionalidade de renda para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) por pessoas com autismo. Hoje, é preciso comprovar renda inferior a R$ 405,25 por pessoa da família.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 24 minutos

Lei sancionada reestrutura carreiras do serviço público federal

Nova lei também acaba com lista tríplice e estabelece eleição direta de reitores pela comunidade universitária

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto cria sistema de alerta para pais e proíbe técnicas para incentivar vício em aplicativos

Proposta prevê medidas para redes sociais e aplicativos de mensagens

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto aumenta pena para o crime de importunação sexual

O Projeto de Lei 1012/26, do deputado Kim Kataguiri (Missão-SP), aumenta a pena de importunação sexual de 1 a 5 anos de reclusão para 2 a 6 anos de...
Câmara Há 3 horas

Entra em vigor lei que viabiliza gastos do INSS com novo salário-paternidade

Nova licença-paternidade terá impacto no Orçamento de 2027 em razão do aumento gradual do benefício
Câmara Há 3 horas

Lei cria o Dia Nacional do Orgulho Autista para celebrar a neurodiversidade

O calendário brasileiro passa a contar, a partir deste ano, com o Dia Nacional do Orgulho Autista, a ser celebrado em 18 de junho. A medida foi ofi...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
22° Sensação
2.13 km/h Vento
84% Umidade
100% (1.96mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
32° 17°
Quinta
33° 17°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 18°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 35 segundos

Voz Ativa cria base de escuta de alunos em escolas
Senado Federal Há 40 segundos

Senado fará homenagem a corretores de imóveis e administradores
Senado Federal Há 45 segundos

Reajuste para forças de segurança de DF e ex-territórios segue para sanção
Senado Federal Há 49 segundos

Senado aprova guarda compartilhada de animais de estimação
Direitos Humanos Há 52 segundos

Documentos do antigo Dops são transferidos para arquivo público do RJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -1,12%
Euro
R$ 6,00 -0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 374,636,42 +1,79%
Ibovespa
187,461,84 pts 2.71%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6989 (30/03/26)
01
17
26
48
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3649 (30/03/26)
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2906 (30/03/26)
00
02
04
06
10
11
12
19
26
31
37
43
45
54
73
74
76
79
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias