Projeto cria sistema de alerta para pais e proíbe técnicas para incentivar vício em aplicativos

O Projeto de Lei 687/2026 estabelece novas regras de segurança para crianças e adolescentes no ambiente digital, com exigências específicas para redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas .

A proposta, que altera o ECA Digital , obriga as empresas a adotarem o princípio da "segurança por design", o que significa que os serviços devem ser planejados desde o início para prevenir riscos à saúde física e mental dos jovens .

Para todas as plataformas digitais e redes sociais, o texto proíbe o uso de técnicas de "design persuasivo" que estimulem o uso excessivo por menores de 18 anos . Entre as práticas proibidas estão:

rolagem infinita (infinite scroll): as plataformas devem exibir um aviso de interrupção a cada 15 minutos de uso contínuo ;

; reprodução automática (Autoplay): fica proibida a execução de mídias sem a autorização direta do usuário ;

; recompensa variável: são proibidas notificações enviadas apenas para forçar o retorno do jovem ao aplicativo .

Já para os aplicativos de mensagens instantâneas, o projeto cria um sistema de proteção focado na supervisão parental . Essas ferramentas deverão emitir alertas técnicos aos responsáveis em três situações específicas :

Identificação de imagens ou vídeos com conteúdo de nudez ou violência extrema ;

Tentativas de contato por perfis que apresentem comportamento de aliciamento ( grooming ) ;

Inclusão do menor em grupos formados majoritariamente por adultos desconhecidos .

A proposta garante que o processamento desses alertas será feito localmente no celular do menor, proibindo que a plataforma ou o Estado tenham acesso ao conteúdo das conversas .

Além disso, o texto determina que os algoritmos de recomendação de todas as redes passem por auditorias independentes para evitar que sugiram conteúdos que induzam a transtornos alimentares ou automutilação .

O autor, deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG), afirma que a medida busca combater os índices crescentes de ansiedade e depressão entre jovens . “O sistema gera alertas técnicos de risco aos responsáveis sem que o Estado ou as plataformas tenham acesso ao conteúdo das mensagens, preservando o sigilo das comunicações”, explica o parlamentar .

Próximas etapas

A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Comunicação; de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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