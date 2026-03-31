Governo do Estado inaugura ponto de coleta de sangue em Candiota para fortalecer serviço na região Sul

O governo do Estado inaugurou, nesta terça-feira (31/3), um novo ponto de coleta de sangue em Candiota, vinculado ao Hemocentro de Pelotas (Hemopel). Para abertura, o Estado destinou R$ 100 mil, por meio da Secretaria da Saúde (SES) e do Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs). No primeiro dia de funcionamento, foram coletadas 50 bolsas de sangue de todos os tipos.
O ponto de coleta de Candiota integra a política de fortalecimento da Rede de Sangue e Hemoderivados da SES e passa a fazer parte da Rede Estadual de Apoio à Doação de Sangue. O Hemopel é o responsável pelo acompanhamento da equipe técnica e pelo transporte adequado das bolsas coletadas. O governo do Estado vem ampliando os pontos externos de coleta no Rio Grande do Sul para reduzir deslocamentos, facilitar o acesso e aumentar o número de doadores regulares.
A unidade está localizada na Rua Ulysses Guimarães, 6. O atendimento ocorre das 9h às 11h e das 13h30 às 15h. O local possui quatro poltronas e capacidade de coletar sangue de 70 doadores por dia (35 doadores pela manhã e 35 à tarde). Nesta primeira etapa, o funcionamento do serviço será disponibilizado uma vez por mês, com coleta por ordem de chegada. O telefone de contato para mais informações é (53) 99952-1885.
Pontos de coleta de sangue
- Candiota(Rua Ulysses Guimarães, 6)
- Parobé(UBS Integração – Rua Arthur Henemann, 112)
- Bom Princípio(Hospital São Pedro Canísio – Rua João de Barro, 57)
- Esteio(Hospital São Camilo – Avenida Castro Alves, 948)
- Sapucaia do Sul(Hospital Getúlio Vargas – Rua Pinheiro Machado, 331)
- São Leopoldo(Centro Médico Capilé – Rua Conceição, 679)
- Frederico Westphalen(UBS Doutor Ayres Cerutti – Rua do Comércio, 271)
- Lagoa Vermelha(UBS Nossa Senhora Consoladora – Rua Jorge Moojen, 351)
- Faxinal do Soturno(Hospital de Caridade São Roque – Rua Ceci Leite Costa, 1266)
- Canguçu(Hospital de Caridade de Canguçu – Rua José Albano de Souza, 140)
- Bagé(Hospital Universitário Urcamp – Rua General Flores da Cunha, 169)
- Jaguarão(Santa Casa de Caridade – Praça Dr. Hermes Pintos Affonso)
- Piratini(Centro Municipal de Saúde – Rua XV de Novembro, 245)
- Estância Velha(Centro de Especialidades – Rua Rui Barbosa, 155)
- Gravataí(Unidade de Coleta Amanda Schussler - Rua Porto Seguro, 14)
Outros locais onde é possível doar
- Alegrete(Hemoeste – Rua General Sampaio, 10)
- Camaquã(Hospital Nossa Senhora Aparecida – Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 665)
- Canoas(Hospital Universitário – Avenida Farroupilha, 8001)
- Caxias do Sul(Hemocs – Rua Ernesto Alves, 2260)
- Cruz Alta(Hemocruz – Rua Barão do Rio Branco, 1445)
- Passo Fundo(Hemopasso – Avenida Sete de Setembro, 1055)
- Pelotas(Hemopel – Avenida Bento Gonçalves, 4569)
- Porto Alegre (Hemorgs – Avenida Bento Gonçalves, 3722 / Hospital de Clínicas – Rua São Manoel, 543 / Hospital Nossa Senhora da Conceição – Av. Francisco Trein, 596 / Hospital de Pronto Socorro – Rua Venâncio Aires, 1.116)
- Rosário do Sul(Hospital Nossa Senhora Auxiliadora – Rua 7 de Setembro, 2257)
- Santa Maria (Hemosm – Alameda Santiago do Chile, 35 / HUSM – Avenida Roraima, 100)
- Santa Rosa(Hemosar – Rua Boa Vista, 401)
- Tramandaí(Hospital de Tramandaí – Avenida Emancipação, 1255)
- Viamão(Hospital de Viamão – Rua Isabel Bastos, 138)
A expectativa da SES é ampliar ainda mais a rede em 2026, com a abertura de postos de doação em outros oito municípios, que também foram contemplados com R$ 100 mil para a estruturação de novos serviços em:
- Capão da Canoa
- Carazinho
- Charqueadas
- São Lourenço do Sul
- São Pedro do Sul
- São Sepé
- Serafina Correa
- Tapejara
Por que doar sangue?
O sangue é insubstituível: não pode ser produzido artificialmente e depende exclusivamente da solidariedade dos doadores. Ele é utilizado diariamente em cirurgias, partos, atendimentos a vítimas de acidentes, tratamentos oncológicos e em diversas situações de urgência.
A SES reforça que a doação de sangue deve ser um gesto permanente e não apenas pontual. Os hemocomponentes têm validade limitada e a demanda nos hospitais ocorre durante todo o ano, especialmente com a ampliação de cirurgias e leitos.
Requisitos básicos para doar
- Estar emboas condições de saúde
- Apresentar documentooficial com foto
- Ter entre16 e 69 anos(menores de 18 precisam de responsável)
- Pesar ao menos50 quilos
- Terdormido seis horasnas últimas 24 horas
- Não estar em jejume evitar alimentos gordurosos
- Não ingerir álcoolnas 12 horas anteriores
- Não fumarduas horas antes
- Manterboa hidratação
- Paraprimeira doaçãoé preciso ter até60 anos
Texto: Ascom SES
Edição: Secom