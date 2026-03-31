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Governo do Estado inaugura ponto de coleta de sangue em Candiota para fortalecer serviço na região Sul

O governo do Estado inaugurou, nesta terça-feira (31/3), um novo ponto de coleta de sangue em Candiota, vinculado ao Hemocentro de Pelotas (Hemopel...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
31/03/2026 às 16h07
Governo do Estado inaugura ponto de coleta de sangue em Candiota para fortalecer serviço na região Sul
Com presença de profissionais e representantes da comunidade, novo ponto de coleta de sangue foi inaugurado -Foto: Ascom SES

O governo do Estado inaugurou, nesta terça-feira (31/3), um novo ponto de coleta de sangue em Candiota, vinculado ao Hemocentro de Pelotas (Hemopel). Para abertura, o Estado destinou R$ 100 mil, por meio da Secretaria da Saúde (SES) e do Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs). No primeiro dia de funcionamento, foram coletadas 50 bolsas de sangue de todos os tipos.

O ponto de coleta de Candiota integra a política de fortalecimento da Rede de Sangue e Hemoderivados da SES e passa a fazer parte da Rede Estadual de Apoio à Doação de Sangue. O Hemopel é o responsável pelo acompanhamento da equipe técnica e pelo transporte adequado das bolsas coletadas. O governo do Estado vem ampliando os pontos externos de coleta no Rio Grande do Sul para reduzir deslocamentos, facilitar o acesso e aumentar o número de doadores regulares.

A unidade está localizada na Rua Ulysses Guimarães, 6. O atendimento ocorre das 9h às 11h e das 13h30 às 15h. O local possui quatro poltronas e capacidade de coletar sangue de 70 doadores por dia (35 doadores pela manhã e 35 à tarde). Nesta primeira etapa, o funcionamento do serviço será disponibilizado uma vez por mês, com coleta por ordem de chegada. O telefone de contato para mais informações é (53) 99952-1885.

Pontos de coleta de sangue

  • Candiota(Rua Ulysses Guimarães, 6)
  • Parobé(UBS Integração – Rua Arthur Henemann, 112)
  • Bom Princípio(Hospital São Pedro Canísio – Rua João de Barro, 57)
  • Esteio(Hospital São Camilo – Avenida Castro Alves, 948)
  • Sapucaia do Sul(Hospital Getúlio Vargas – Rua Pinheiro Machado, 331)
  • São Leopoldo(Centro Médico Capilé – Rua Conceição, 679)
  • Frederico Westphalen(UBS Doutor Ayres Cerutti – Rua do Comércio, 271)
  • Lagoa Vermelha(UBS Nossa Senhora Consoladora – Rua Jorge Moojen, 351)
  • Faxinal do Soturno(Hospital de Caridade São Roque – Rua Ceci Leite Costa, 1266)
  • Canguçu(Hospital de Caridade de Canguçu – Rua José Albano de Souza, 140)
  • Bagé(Hospital Universitário Urcamp – Rua General Flores da Cunha, 169)
  • Jaguarão(Santa Casa de Caridade – Praça Dr. Hermes Pintos Affonso)
  • Piratini(Centro Municipal de Saúde – Rua XV de Novembro, 245)
  • Estância Velha(Centro de Especialidades – Rua Rui Barbosa, 155)
  • Gravataí(Unidade de Coleta Amanda Schussler - Rua Porto Seguro, 14)

Outros locais onde é possível doar

  • Alegrete(Hemoeste – Rua General Sampaio, 10)
  • Camaquã(Hospital Nossa Senhora Aparecida – Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 665)
  • Canoas(Hospital Universitário – Avenida Farroupilha, 8001)
  • Caxias do Sul(Hemocs – Rua Ernesto Alves, 2260)
  • Cruz Alta(Hemocruz – Rua Barão do Rio Branco, 1445)
  • Passo Fundo(Hemopasso – Avenida Sete de Setembro, 1055)
  • Pelotas(Hemopel – Avenida Bento Gonçalves, 4569)
  • Porto Alegre (Hemorgs – Avenida Bento Gonçalves, 3722 / Hospital de Clínicas – Rua São Manoel, 543 / Hospital Nossa Senhora da Conceição – Av. Francisco Trein, 596 / Hospital de Pronto Socorro – Rua Venâncio Aires, 1.116)
  • Rosário do Sul(Hospital Nossa Senhora Auxiliadora – Rua 7 de Setembro, 2257)
  • Santa Maria (Hemosm – Alameda Santiago do Chile, 35 / HUSM – Avenida Roraima, 100)
  • Santa Rosa(Hemosar – Rua Boa Vista, 401)
  • Tramandaí(Hospital de Tramandaí – Avenida Emancipação, 1255)
  • Viamão(Hospital de Viamão – Rua Isabel Bastos, 138)

A expectativa da SES é ampliar ainda mais a rede em 2026, com a abertura de postos de doação em outros oito municípios, que também foram contemplados com R$ 100 mil para a estruturação de novos serviços em:

  • Capão da Canoa
  • Carazinho
  • Charqueadas
  • São Lourenço do Sul
  • São Pedro do Sul
  • São Sepé
  • Serafina Correa
  • Tapejara

Por que doar sangue?

O sangue é insubstituível: não pode ser produzido artificialmente e depende exclusivamente da solidariedade dos doadores. Ele é utilizado diariamente em cirurgias, partos, atendimentos a vítimas de acidentes, tratamentos oncológicos e em diversas situações de urgência.

A SES reforça que a doação de sangue deve ser um gesto permanente e não apenas pontual. Os hemocomponentes têm validade limitada e a demanda nos hospitais ocorre durante todo o ano, especialmente com a ampliação de cirurgias e leitos.

Requisitos básicos para doar

  • Estar emboas condições de saúde
  • Apresentar documentooficial com foto
  • Ter entre16 e 69 anos(menores de 18 precisam de responsável)
  • Pesar ao menos50 quilos
  • Terdormido seis horasnas últimas 24 horas
  • Não estar em jejume evitar alimentos gordurosos
  • Não ingerir álcoolnas 12 horas anteriores
  • Não fumarduas horas antes
  • Manterboa hidratação
  • Paraprimeira doaçãoé preciso ter até60 anos



Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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Foto: Reprodução/Secom SC
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