Governo do Estado inaugura ponto de coleta de sangue em Candiota para fortalecer serviço na região Sul

Com presença de profissionais e representantes da comunidade, novo ponto de coleta de sangue foi inaugurado -Foto: Ascom SES

O governo do Estado inaugurou, nesta terça-feira (31/3), um novo ponto de coleta de sangue em Candiota, vinculado ao Hemocentro de Pelotas (Hemopel). Para abertura, o Estado destinou R$ 100 mil, por meio da Secretaria da Saúde (SES) e do Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs). No primeiro dia de funcionamento, foram coletadas 50 bolsas de sangue de todos os tipos.

O ponto de coleta de Candiota integra a política de fortalecimento da Rede de Sangue e Hemoderivados da SES e passa a fazer parte da Rede Estadual de Apoio à Doação de Sangue. O Hemopel é o responsável pelo acompanhamento da equipe técnica e pelo transporte adequado das bolsas coletadas. O governo do Estado vem ampliando os pontos externos de coleta no Rio Grande do Sul para reduzir deslocamentos, facilitar o acesso e aumentar o número de doadores regulares.

A unidade está localizada na Rua Ulysses Guimarães, 6. O atendimento ocorre das 9h às 11h e das 13h30 às 15h. O local possui quatro poltronas e capacidade de coletar sangue de 70 doadores por dia (35 doadores pela manhã e 35 à tarde). Nesta primeira etapa, o funcionamento do serviço será disponibilizado uma vez por mês, com coleta por ordem de chegada. O telefone de contato para mais informações é (53) 99952-1885.

Pontos de coleta de sangue

Candiota (Rua Ulysses Guimarães, 6)

(Rua Ulysses Guimarães, 6) Parobé (UBS Integração – Rua Arthur Henemann, 112)

(UBS Integração – Rua Arthur Henemann, 112) Bom Princípio (Hospital São Pedro Canísio – Rua João de Barro, 57)

(Hospital São Pedro Canísio – Rua João de Barro, 57) Esteio (Hospital São Camilo – Avenida Castro Alves, 948)

(Hospital São Camilo – Avenida Castro Alves, 948) Sapucaia do Sul (Hospital Getúlio Vargas – Rua Pinheiro Machado, 331)

(Hospital Getúlio Vargas – Rua Pinheiro Machado, 331) São Leopoldo (Centro Médico Capilé – Rua Conceição, 679)

(Centro Médico Capilé – Rua Conceição, 679) Frederico Westphalen (UBS Doutor Ayres Cerutti – Rua do Comércio, 271)

(UBS Doutor Ayres Cerutti – Rua do Comércio, 271) Lagoa Vermelha (UBS Nossa Senhora Consoladora – Rua Jorge Moojen, 351)

(UBS Nossa Senhora Consoladora – Rua Jorge Moojen, 351) Faxinal do Soturno (Hospital de Caridade São Roque – Rua Ceci Leite Costa, 1266)

(Hospital de Caridade São Roque – Rua Ceci Leite Costa, 1266) Canguçu (Hospital de Caridade de Canguçu – Rua José Albano de Souza, 140)

(Hospital de Caridade de Canguçu – Rua José Albano de Souza, 140) Bagé (Hospital Universitário Urcamp – Rua General Flores da Cunha, 169)

(Hospital Universitário Urcamp – Rua General Flores da Cunha, 169) Jaguarão (Santa Casa de Caridade – Praça Dr. Hermes Pintos Affonso)

(Santa Casa de Caridade – Praça Dr. Hermes Pintos Affonso) Piratini (Centro Municipal de Saúde – Rua XV de Novembro, 245)

(Centro Municipal de Saúde – Rua XV de Novembro, 245) Estância Velha (Centro de Especialidades – Rua Rui Barbosa, 155)

(Centro de Especialidades – Rua Rui Barbosa, 155) Gravataí(Unidade de Coleta Amanda Schussler - Rua Porto Seguro, 14)

Outros locais onde é possível doar

Alegrete (Hemoeste – Rua General Sampaio, 10)

(Hemoeste – Rua General Sampaio, 10) Camaquã (Hospital Nossa Senhora Aparecida – Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 665)

(Hospital Nossa Senhora Aparecida – Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 665) Canoas (Hospital Universitário – Avenida Farroupilha, 8001)

(Hospital Universitário – Avenida Farroupilha, 8001) Caxias do Sul (Hemocs – Rua Ernesto Alves, 2260)

(Hemocs – Rua Ernesto Alves, 2260) Cruz Alta (Hemocruz – Rua Barão do Rio Branco, 1445)

(Hemocruz – Rua Barão do Rio Branco, 1445) Passo Fundo (Hemopasso – Avenida Sete de Setembro, 1055)

(Hemopasso – Avenida Sete de Setembro, 1055) Pelotas (Hemopel – Avenida Bento Gonçalves, 4569)

(Hemopel – Avenida Bento Gonçalves, 4569) Porto Alegre (Hemorgs – Avenida Bento Gonçalves, 3722 / Hospital de Clínicas – Rua São Manoel, 543 / Hospital Nossa Senhora da Conceição – Av. Francisco Trein, 596 / Hospital de Pronto Socorro – Rua Venâncio Aires, 1.116)

(Hemorgs – Avenida Bento Gonçalves, 3722 / Hospital de Clínicas – Rua São Manoel, 543 / Hospital Nossa Senhora da Conceição – Av. Francisco Trein, 596 / Hospital de Pronto Socorro – Rua Venâncio Aires, 1.116) Rosário do Sul (Hospital Nossa Senhora Auxiliadora – Rua 7 de Setembro, 2257)

(Hospital Nossa Senhora Auxiliadora – Rua 7 de Setembro, 2257) Santa Maria (Hemosm – Alameda Santiago do Chile, 35 / HUSM – Avenida Roraima, 100)

(Hemosm – Alameda Santiago do Chile, 35 / HUSM – Avenida Roraima, 100) Santa Rosa (Hemosar – Rua Boa Vista, 401)

(Hemosar – Rua Boa Vista, 401) Tramandaí (Hospital de Tramandaí – Avenida Emancipação, 1255)

(Hospital de Tramandaí – Avenida Emancipação, 1255) Viamão(Hospital de Viamão – Rua Isabel Bastos, 138)

A expectativa da SES é ampliar ainda mais a rede em 2026, com a abertura de postos de doação em outros oito municípios, que também foram contemplados com R$ 100 mil para a estruturação de novos serviços em:

Capão da Canoa

Carazinho

Charqueadas

São Lourenço do Sul

São Pedro do Sul

São Sepé

Serafina Correa

Tapejara

Por que doar sangue?

O sangue é insubstituível: não pode ser produzido artificialmente e depende exclusivamente da solidariedade dos doadores. Ele é utilizado diariamente em cirurgias, partos, atendimentos a vítimas de acidentes, tratamentos oncológicos e em diversas situações de urgência.

A SES reforça que a doação de sangue deve ser um gesto permanente e não apenas pontual. Os hemocomponentes têm validade limitada e a demanda nos hospitais ocorre durante todo o ano, especialmente com a ampliação de cirurgias e leitos.

Requisitos básicos para doar

Estar em boas condições de saúde

Apresentar documento oficial com foto

oficial com foto Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de responsável)

(menores de 18 precisam de responsável) Pesar ao menos 50 quilos

Ter dormido seis horas nas últimas 24 horas

nas últimas 24 horas Não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos

e evitar alimentos gordurosos Não ingerir álcool nas 12 horas anteriores

nas 12 horas anteriores Não fumar duas horas antes

duas horas antes Manter boa hidratação

Paraprimeira doaçãoé preciso ter até60 anos





