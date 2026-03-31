Terça, 31 de Março de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia paulista deflagra operação contra fraudes em inventário

Organização já tinha histórico criminal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/03/2026 às 16h07

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, deflagraram nesta terça-feira (31) uma operação contra uma organização criminosa envolvida em um esquema milionário de fraudes no inventário do fundador do grupo Unip/Objetivo, João Carlos Di Genio.

Segundo as investigações que culminaram na Operação Objetivo, o grupo usava falsificação de documentos, simulação de procedimentos arbitrais e outras manobras para dar aparência de legalidade a cobranças milionárias indevidas. A ideia era induzir as vítimas e a Justiça ao erro.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e ativos financeiros contra os envolvidos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As investigações apontaram ainda, que o grupo já tinha histórico criminal.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e aprofundar a apuração sobre a extensão do esquema.

O objetivo é o de interromper a atividade, preservar provas e garantir a reparação dos prejuízos causados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© PCSP/Divulgação
Geral Há 52 minutos

Deic e Gaeco deflagram operação contra fraudes em inventário em SP

Organização já tinha histórico criminal

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 1 hora

Balneário Camboriú recebe mais de 6 milhões de reais em investimentos para expansão da rede de gás natural em 2026

No total, serão implantados cerca de 15 km de rede para atender ao constante crescimento imobiliário da região–Foto: Eduardo Valente/GOVSCA SCGÁS e...
Geral Há 2 horas

Suspeito de operar falso estacionamento é preso em São Paulo

Investigado se entregou voluntariamente para a Polícia Civil

 Barragem tem 25 metros de altura, se estende por mais de um quilômetro e formará lago artificial de 138 milhões de m³ de água -Foto: Divulgação Sultepa
Obras Há 4 horas

Governo do Estado entrega obra da Barragem Jaguari, que trará benefícios econômicos e mais segurança climática a São Gabriel

Em meio aos campos da Fronteira Oeste e da Campanha, em São Gabriel, uma construção gigante está sendo entregue para a sociedade e irá auxiliar a r...
Geral Há 5 horas

SP: polícia desarticula grupo que roubava medicamentos de alto custo

Três pessoas foram presas até o momento

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 33°
32° Sensação
1.75 km/h Vento
36% Umidade
100% (1.96mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
32° 17°
Quinta
33° 17°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 18°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 6 segundos

Sessão solene na Câmara destaca desafios de mães de pessoas com autismo
Câmara Há 10 segundos

Projeto cria sistema de alerta para pais e proíbe técnicas para incentivar vício em aplicativos
Câmara Há 13 segundos

Projeto aumenta pena para o crime de importunação sexual
Economia Há 14 minutos

Brasil cria 255,3 mil postos de trabalho em fevereiro, aponta Caged
Câmara Há 15 minutos

Entra em vigor lei que viabiliza gastos do INSS com novo salário-paternidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -1,20%
Euro
R$ 5,99 -0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,764,53 +1,36%
Ibovespa
187,251,95 pts 2.59%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6989 (30/03/26)
01
17
26
48
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3649 (30/03/26)
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2906 (30/03/26)
00
02
04
06
10
11
12
19
26
31
37
43
45
54
73
74
76
79
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias