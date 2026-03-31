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Em Urussanga, Hospital Nossa Senhora da Conceição reforça atendimento psiquiátrico e amplia pronto-socorro

Foto: Victória Lopes/Ascom SESO Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), em Urussanga, passa por um processo de modernização e ampliação da capa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
31/03/2026 às 15h38
Em Urussanga, Hospital Nossa Senhora da Conceição reforça atendimento psiquiátrico e amplia pronto-socorro
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

O Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), em Urussanga, passa por um processo de modernização e ampliação da capacidade de atendimento, com obras no setor de saúde mental e a expansão do pronto-socorro, prevista para iniciar em abril. A unidade, da rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES), recebeu no sábado, 28, a visita do secretário Diogo Demarchi, que acompanhou o andamento das intervenções e discutiu projetos futuros.

Atualmente, as reformas estão concentradas na segunda ala de saúde mental, enquanto a primeira já foi concluída. Os trabalhos são viabilizados por meio de convênio com o Governo do Estado e apoio parlamentar. Durante o encontro, também foi abordada a possibilidade de aumentar o setor, separando o público masculino e feminino, utilizando a estrutura da antiga clínica Wernon Johnson, localizada ao lado da entidade, o que permitirá a oferta de mais 16 leitos.

“O Hospital de Urussanga vem se tornando referência em saúde mental, além de colaborar na realização de cirurgias eletivas e diversos atendimentos, não apenas para a cidade, mas para toda a região. É uma determinação apoiar instituições hospitalares que contribuem com os números expressivos que temos alcançado desde 2023, e essa é uma unidade que tem tudo para continuar avançando”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

A reforma e ampliação do pronto-socorro estão previstas para o fim de abril. A intervenção contará com recursos de R$ 1,5 milhão do programa estadual SC Levado a Sério e visa qualificar os serviços de urgência e emergência, proporcionando uma assistência mais segura e resolutiva aos pacientes.

“É uma grande satisfação receber o secretário Diogo, ficamos muito felizes com a sua presença. Mostramos as reformas na área de saúde mental que estamos executando e nossos planos para o futuro do setor, que atualmente apresenta alta demanda. Esperamos continuar contando com o apoio do Estado e que o governo siga olhando para essa parte humana do cuidado. Muitas vezes recebemos pessoas bastante debilitadas, apenas com a roupa do corpo, e nosso trabalho é acolhê-las e devolver dignidade a esses pacientes. É um trabalho muito gratificante”, comentou o presidente do hospital, Agostinho Vendramini.

“Destacamos o potencial estrutural e técnico que possuímos. Cada vez mais fortalecemos a parceria que possuímos com o Estado. Recebemos diariamente pessoas de diferentes municípios e, com isso, alinhamos nosso trabalho à Secretaria, fortalecendo o atendimento de forma rápida, segura e dentro dos melhores parâmetros”, acrescentou a administradora do HNSC, Andréa Miranda. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

Com 96 leitos, sendo 69 pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o HNSC realiza, em média, 5 mil atendimentos mensais no pronto-socorro, abrangendo cerca de 17 municípios. A instituição oferece uma ampla variedade de serviços, incluindo ortopedia, cirurgia geral, clínica geral, cardiologia, fisioterapia, laboratórios de análises clínicas, sala de gesso e um centro de imagem completo com mamografia, ultrassom, densitometria óssea e raio-X. Vocacionado para a saúde mental há mais de 30 anos, o hospital se consolidou como referência regional tanto em assistência psiquiátrica quanto em procedimentos cirúrgicos especializados.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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