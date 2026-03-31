Balneário Camboriú recebe mais de 6 milhões de reais em investimentos para expansão da rede de gás natural em 2026

No total, serão implantados cerca de 15 km de rede para atender ao constante crescimento imobiliário da região–Foto: Eduardo Valente/GOVSC

A SCGÁS está realizando, em 2026, um importante conjunto de obras de ampliação de sua rede de gás canalizado em Balneário Camboriú. As intervenções fazem parte do plano de expansão da Companhia no município e somam um investimento superior a R$ 6,47 milhões na construção de novas infraestruturas de distribuição de gás.

Ao longo do ano, serão implantados cerca de 15 km de rede, com o objetivo de atender não apenas novas unidades residenciais, mas também diversos estabelecimentos comerciais, como restaurantes, hotéis e outros serviços, ampliando o acesso a essa fonte energética eficiente e mais sustentável.

“Balneário Camboriú é uma cidade em constante evolução e, com este investimento, estamos garantindo que seu crescimento seja acompanhado por uma infraestrutura de energia moderna e sustentável, que atenda cada vez melhor à população e aos negócios no município”, destaca Fernando Margarida, gerente de engenharia da SCGÁS.

Atualmente, Balneário Camboriú é a terceira cidade com maior número de consumidores da SCGÁS, representando 14,4% do total, ficando atrás apenas de Florianópolis (15,4%) e Criciúma (30,1%). Dos 5.345 catarinenses conectados à rede de gás, 98% são unidades residenciais. O crescimento da cidade, impulsionado pela verticalização do setor imobiliário de alto padrão, reflete na demanda crescente por fontes de energia seguras e eficientes, como o gás natural.

As obras contam sempre com todas as licenças necessárias da prefeitura e autorizações da Guarda Municipal, conforme a necessidade de cada local. As frentes de trabalho ocupam apenas parte das vias, evitando obstruções de garagens e acessos, e seguem rigorosamente os padrões de segurança e sinalização exigidos.

O planejamento das obras é realizado em alinhamento com o poder público municipal, considerando os locais e períodos mais adequados para minimizar os impactos. Sempre que possível, áreas de maior circulação são evitadas.

Para reduzir os transtornos, são usadas técnicas de construção de baixo impacto, como o Método Não Destrutivo (MND), que permite perfurações guiadas por sondas, reduzindo a abertura de valas. A SCGÁS busca ampliar a distância entre os pontos de abertura do solo, permitindo menor impacto às vias e garantindo maior agilidade nas obras.

A comunidade pode entrar em contato para registrar solicitações relacionadas às obras por meio da área “Fale Conosco” no site da SCGÁS, pelo telefone 0800 048 5050 ou via WhatsApp para (48) 3229-1100.