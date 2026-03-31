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Suspeito de operar falso estacionamento é preso em São Paulo

Investigado se entregou voluntariamente para a Polícia Civil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/03/2026 às 15h07

A Polícia Civil de São Paulo anunciou nesta terça (31) que prendeu um homem suspeito de participar de um esquema em que um falso estacionamento era usado para roubar carros no bairro do Butantã, Zona Oeste de São Paulo. A detenção aconteceu durante a noite de segunda-feira (30).

Após a divulgação de que o investigado era um dos envolvidos no crime, o suspeito se apresentou voluntariamente na 34ª Delegacia de Polícia da capital. O homem foi acusado de furto qualificado e associação criminosa.

Para chegar aos criminosos, a polícia rastreou as transações financeiras realizadas via Pix no local do golpe. Os valores eram encaminhados para a conta de uma parente do acusado que, de acordo com a polícia, não tem ligação com os crimes.

O prazo inicial de detenção é cinco dias, podendo ser estendido por igual período, conforme previsto na legislação. O indivíduo foi levado ao 91º Distrito Policial e apresentado em audiência de custódia na manhã desta terça-feira.

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Falso estacionamento

No dia 22 de março, criminosos montaram um falso estacionamento em um terreno próximo de uma casa de shows , no bairro do Butantã. O grupo simulava um serviço comum ao utilizar coletes, placas improvisadas e recibos falsos.

Ao menos sete pessoas registraram boletim de ocorrência depois que seus veículos foram roubados. As imagens de câmeras de segurança mostram que os carros eram retirados do local em poucos minutos.

Alguns dos veículos foram localizados em um desmanche ilegal na zona leste da cidade, o que fortalece a suposição de que o delito possa ter sido planejado e possivelmente encomendado. A busca por outros tipos de automóveis continua. As investigações da Polícia Civil seguem com o objetivo de identificar e capturar os demais participantes do esquema.

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