Interlig leva internet ao interior do Pará

Seja para trabalho, estudos, comunicação ou lazer, a internet tornou-se essencial na vida da população e está presente em 93,6% dos domicílios do Brasil, tendo um crescimento acelerado nas áreas rurais nos últimos anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com atuação no interior do Pará, a Interlig é uma provedora de internet focada em levar conectividade para cidades que historicamente tiveram acesso limitado à infraestrutura digital.

A empresa possui mais de uma década de atuação no mercado e tem investido na expansão da rede de fibra óptica, modernização tecnológica e melhoria da experiência do cliente. Na avaliação da companhia, o crescimento da conectividade em regiões fora dos grandes centros urbanos tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento econômico, educacional e social dessas localidades.

"A Interlig nasceu onde quase ninguém queria ir. Levamos fibra para cidades pequenas, para vicinais, para regiões onde, muitas vezes, nem sinal de celular há. Já fizemos projeto em zona rural que muita empresa nem cogita entrar. Aprendemos a operar na dificuldade", explica Estevam Neto, CEO da Interlig.

A empresa está presente em nove cidades e tem mais de 60 mil clientes. As localidades atendidas incluem Santarém, Altamira e Uruará. Ao atuar nessas áreas, a Interlig busca acelerar a transformação digital e levar infraestrutura tecnológica e serviços que permitem que pessoas, empresas e instituições estejam cada vez mais conectadas ao mundo online.

"O maior desafio é o equilíbrio entre custo versus retorno. Em cidades menores, você investe praticamente o mesmo que em uma capital, mas com muito menos clientes. Além disso, tem logística complicada, dificuldade de acesso, falta de fornecedores próximos e, muitas vezes, ausência de mão de obra qualificada", pontua Estevam.

Outro desafio é a infraestrutura das cidades. Energia instável, distâncias longas e baixa densidade tornam o trabalho da empresa mais complexo, acrescenta o CEO. Para contornar as dificuldades, a solução encontrada foi criar uma estrutura própria, investindo em formação de equipe local, treinando pessoas das próprias cidades e criando uma cultura de operação — o que pode reduzir a dependência externa e aumentar a velocidade de resposta.

"Na parte de tecnologia, a gente antecipa o crescimento. Não esperamos saturar para investir; já entramos estruturados. E, na logística, trabalhamos com planejamento e estoque estratégico. Em regiões afastadas, você não pode depender de última hora", comenta o executivo.

"Nosso plano é continuar expandindo com consistência, não só crescer por crescer. Queremos aumentar a presença nas cidades onde já atuamos e avançar para novas regiões estratégicas, sempre mantendo padrão de qualidade. Também estamos evoluindo em tecnologia, melhorando a experiência do cliente e fortalecendo nosso posicionamento de marca. Buscamos ser referência nas regiões onde decidimos atuar", conclui Estevam.

Para saber mais, basta acessar o site da Interlig: https://interlig.com/﻿