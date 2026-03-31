Marca pessoal influencia carreira em marketing

O mercado de marketing digital tem registrado mudanças significativas na forma como profissionais são avaliados por empresas e recrutadores. No relatório Fall Marketing Jobs Outlook, o LinkedIn informa que, após um período de desaceleração em 2023, o mercado de vagas em marketing voltou a se recuperar ao longo de 2024.

Ao mesmo tempo, relatórios sobre o setor indicam que a competitividade também aumentou em determinados períodos recentes. Levantamento divulgado pela Adweek, com base em dados da própria plataforma LinkedIn, apontou que as vagas de marketing chegaram a registrar queda de 42% em determinado momento do mercado, o que elevou a concorrência entre candidatos em algumas áreas. O próprio LinkedIn também menciona essa queda no relatório anterior da série.

Esse cenário tem levado profissionais a investir em diferentes formas de demonstrar experiência prática e presença profissional no ambiente digital.

Portfólio online ganha relevância na avaliação de candidatos

A apresentação de projetos e experiências em ambientes digitais tem se tornado cada vez mais comum em processos de recrutamento. Em guia voltado a recrutadores, o Indeed afirma que portfólios ajudam a validar experiências com exemplos concretos de trabalhos anteriores e contribuem para uma avaliação mais objetiva das competências do candidato.

Portfólios digitais podem incluir projetos realizados durante cursos, trabalhos acadêmicos, experiências profissionais ou iniciativas independentes. A disponibilização desses materiais permite que recrutadores avaliem habilidades técnicas, criatividade e capacidade de execução dos candidatos.

Networking profissional também influencia oportunidades

O desenvolvimento de redes de contato também aparece como um fator relevante na trajetória de profissionais do setor. Em entrevista à CNBC, Andrew McCaskill, especialista em carreira do LinkedIn, afirmou: "Se você não inclui no seu perfil do LinkedIn as habilidades ou palavras-chave que os recrutadores estão procurando, acaba se desclassificando automaticamente dessas oportunidades". A observação foi feita ao comentar como perfis incompletos ou desatualizados reduzem a chance de um candidato aparecer em buscas feitas por empresas.

Plataformas digitais têm ampliado as possibilidades de networking, permitindo a interação entre profissionais, empresas e recrutadores em diferentes países. Eventos, cursos online e comunidades especializadas também fazem parte das estratégias utilizadas por profissionais para ampliar conexões no setor.

Crescimento do trabalho remoto amplia candidaturas internacionais

Outro fator que tem impactado o mercado de marketing digital é o crescimento do trabalho remoto e das equipes distribuídas globalmente. Em análise sobre mobilidade de talentos e trabalho remoto, a Deloitte observa que a possibilidade de trabalhar remotamente ou a partir de localizações flexíveis passou a ganhar peso como critério de escolha para muitos profissionais, enquanto empresas passaram a adotar políticas de flexibilidade geográfica para atrair e reter talentos.

Esse movimento também tem levado profissionais a buscar vagas em empresas localizadas em outros países, ampliando o alcance das candidaturas e a concorrência por posições.

Nesse contexto, práticas relacionadas à segurança digital passaram a ganhar maior atenção durante processos de candidatura online. A Federal Trade Commission, agência de defesa do consumidor dos Estados Unidos, informa que o uso de redes públicas já foi mais arriscado no passado, mas ressalta que hoje a proteção por criptografia é mais comum. Ainda assim, o órgão recomenda cuidados adicionais com senhas fortes, autenticação em dois fatores e atenção a sites fraudulentos.

Ferramentas voltadas à proteção de conexão e privacidade digital podem ser utilizadas em determinadas situações, incluindo recursos como uma VPN para download, dependendo das condições de acesso à internet utilizadas pelo usuário.

Presença digital passa a integrar avaliação profissional

A digitalização dos processos seletivos e a velocidade com que as habilidades exigidas mudam no mercado têm ampliado a importância da presença online dos profissionais. No PwC 2025 Global AI Jobs Barometer, a consultoria informa que as competências buscadas pelos empregadores estão mudando 66% mais rápido em ocupações mais expostas à inteligência artificial (IA).

Com o avanço do marketing digital e da comunicação online, a presença profissional em ambientes digitais tende a continuar como um dos elementos observados por empresas na análise de candidatos, especialmente em áreas ligadas à tecnologia, comunicação e marketing.