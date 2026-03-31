Alunos da ETEC Celeiro chegam à final do HackaTchê 2026 com solução tecnológica

A Escola Técnica Estadual Celeiro (ETEC), localizada em Bom Progresso - RS, destacou-se recentemente na edição 2026 do HackaTchê, uma competição de inovação e tecnologia da Secretaria da Educação do RS (SEDUC-RS).

Aqui estão os destaques sobre a participação da escola:

Finalistas no HackaTchê 2026: A equipe da ETEC Celeiro, composta pelos alunos Matheus Henrique Sehn Pedrozo, Bernardo Zalamena e Manoel Davi Putzke da Silva, acompanhados pela professora Maiara Figueiredo, foi finalista da competição com um projeto inovador.

Projeto Desenvolvido: A equipe criou uma plataforma digital focada no compartilhamento seguro de máquinas agrícolas, visando atender a uma necessidade real do setor no Rio Grande do Sul.

Contexto: O HackaTchê é um movimento de inovação na educação pública que conecta estudantes da Rede Estadual a mentoria e prototipagem de soluções, com a final ocorrendo no South Summit Brazil.



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