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Governo do Estado habilita centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Tapes e chega a 85 unidades em todo o RS

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinou, na segunda-feira (30/3), a portaria que habilita o ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
31/03/2026 às 11h23
Governo do Estado habilita centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Tapes e chega a 85 unidades em todo o RS
Serviço funcionará na Apae do município e receberá incentivo mensal de R$ 100 mil -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinou, na segunda-feira (30/3), a portaria que habilita o município de Tapes para implantação de um centro de atendimento em saúde (CAS) do Programa TEAcolhe . Com a habilitação, o Rio Grande do Sul passa a contar com 85 unidades distribuídas em todas as regiões do Estado, ampliando a rede de cuidado destinado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

“Esse programa, aprovado como lei pela Assembleia Legislativa, agora já é uma política pública permanente do Rio Grande do Sul. Ficamos muito felizes quando conseguimos multiplicar as boas práticas para cuidar daqueles que precisam”, afirmou Arita.

Atendimento com equipe multiprofissional

O serviço vai funcionar na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município, em Balneário Rebello. Estão previstos 1,2 mil atendimentos mensais, realizados por uma equipe multiprofissional – composta por médico, psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente social, entre outros – para prestar assistência a pelo menos 150 pacientes. Devido ao serviço, será repassado um incentivo mensal de R$ 100 mil à instituição.

A diretora da Apae de Tapes, Charlene Hahn, falou da alegria pelo fato de o município passar a integrar a rede TEAcolhe. “Vamos ter aqui uma equipe técnica formada por diversos profissionais, inclusive um neurologista. Este CAS é um marco para a sociedade da cidade, e temos uma enorme satisfação em fortalecer o cuidado às pessoas autistas e suas famílias”, destacou.

O agendamento é feito principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), por meio do Gercon, o sistema de gerenciamento de consultas da SES. Com a habilitação, a Região de Saúde 9, da qual Tapes faz parte, passa a contar com quatro CAS TEAcolhe. Além do município, há unidades em funcionamento em Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul e Charqueadas.

“A Apae de Tapes agora faz parte dessa caminhada do TEAcolhe. Obrigada por terem aceitado esse desafio de acolher e cuidar com qualidade das pessoas da região com espectro autista”, disse a diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES, Marilise Fraga.

TEAcolhe

O TEAcolhe é um serviço especializado do governo do Estado, executado pela SES e voltado ao atendimento gratuito e multidisciplinar de pessoas com TEA, visando à inclusão e ao apoio especializado, com dezenas de centros distribuídos pelo Estado.

Cada CAS conta com uma equipe composta por pelo menos seis profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e médicos especialistas, todos com formação específica no atendimento ao TEA. A iniciativa também oferece suporte às famílias e às redes municipais de saúde, educação e assistência social.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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