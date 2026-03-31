Paróquia de Tenente Portela divulga programação especial para a Semana Santa

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida divulgou a programação especial para a Semana Santa, com uma série de celebrações religiosas que acontecem entre os dias 1º e 5, reunindo fiéis em momentos de fé e reflexão.

As atividades têm início na quarta-feira, dia 1º, com a unção dos enfermos, marcada para as 9h, na igreja matriz. O sacramento é destinado a pessoas com mais de 60 anos, enfermos, indivíduos em tratamento de saúde mais sério e também àqueles que passarão por cirurgias de risco.

Na quinta-feira, dia 2, será celebrada a Ceia do Senhor, com o tradicional rito do lava-pés, às 19h30, também na igreja matriz.

Já na sexta-feira, dia 3, a programação da Paixão de Cristo começa pela manhã, das 9h30 às 11h, com confissões. Às 15h ocorre a Celebração da Paixão, e, às 19h, será realizada a Procissão do Encontro. A atividade contará com a participação de homens, que conduzirão a imagem do Cristo morto, e mulheres, responsáveis pela imagem de Nossa Senhora das Dores. A orientação é para que os fiéis levem velas para a procissão.

No sábado, dia 4, acontece a Vigília Pascal, às 19h, com a solene celebração. Os participantes também são convidados a levar velas para serem abençoadas durante o rito.

Encerrando a programação, no domingo, dia 5, será celebrada a Páscoa do Senhor, com missa às 9h, na igreja matriz.