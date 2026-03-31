Terça, 31 de Março de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Medicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça

Anvisa destaca que os aumentos não são automáticos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/03/2026 às 11h08
Medicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça
© Joédson Alves/Agência Brasil

Medicamentos vendidos no Brasil podem ter o preço reajustado em até 3,81% a partir desta terça-feira (31), conforme estabelecido em resolução publicada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed).

O texto prevê três níveis máximos de reajuste aplicáveis a diferentes grupos de medicamentos, conforme a competitividade de cada categoria:

  • 3,81% para medicamentos com concorrência;
  • 2,47% para medicamentos de média concorrência;
  • 1,13% para medicamentos de pouca ou nenhuma concorrência.

Algumas categorias não se encaixam nesses critérios, como fitoterápicos, homeopáticos e determinados medicamentos isentos de prescrição com alta concorrência no mercado, que possuem regras específicas dentro do sistema de regulação de preços.

Em nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) destacou que o reajuste médio permitido por lei ficará em até 2,47%, o menor dos últimos 20 anos e abaixo da inflação acumulada dos últimos 12 meses, de 3,81% .

“A redução consecutiva do índice desde 2023 é fruto da política de combate à inflação e reforça a importância da regulação para proteger o consumidor de preços abusivos. Nos anos anteriores, houve um aumento expressivo do percentual, ultrapassando 10%.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A Anvisa destaca que os aumentos não são automáticos. “Na prática, fabricantes e farmácias podem aplicar reajustes inferiores ou até manter os preços atuais, dependendo das condições do setor e do nível de concorrência entre as empresas”.

“A regulação econômica dos medicamentos no Brasil garante a proteção do consumidor e, ao mesmo tempo, busca a sustentabilidade do setor para a continuidade do fornecimento de medicamentos no país.”

Entenda

O reajuste dos preços de medicamentos é feito uma vez ao ano e segue uma fórmula regulatória que parte da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e desconta o ganho de produtividade da indústria.

A Cmed é o órgão federal responsável pela regulação econômica do mercado farmacêutico no Brasil e estabelece critérios para a fixação e o reajuste dos preços de medicamentos, com o objetivo de estimular a concorrência e garantir o acesso da população aos produtos.

A câmara de regulação é composta pelo Ministério da Saúde, pela Casa Civil e pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A Anvisa, por sua vez, exerce a função de secretaria executiva, fornecendo suporte técnico às decisões.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik, gerada por IA
Saúde Há 44 minutos

Fatores metabólicos silenciosos podem impactar emagrecimento

Alterações hormonais, déficit nutricional e metabolismo desacelerado contribuem para dificuldades na perda de peso. Dra. Andrea Lucas, fundadora da...

 Serviço funcionará na Apae do município e receberá incentivo mensal de R$ 100 mil -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 2 horas

Governo do Estado habilita centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Tapes e chega a 85 unidades em todo o RS

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinou, na segunda-feira (30/3), a portaria que habilita o ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Saúde estadual celebra 10 anos do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade

Foto: Divulgação Ascom/SES/SCO Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (PRMFC) da Secretaria de Estado da Saúde (SES) com...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

AVISO DE PAUTA: em Chapecó, Estado entrega primeira etapa da revitalização do Pronto Socorro do Hospital Regional do Oeste

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, estará em Chapecó, nesta quarta-feira, 1º de abril, às 11h, onde entrega a primeira etapa da obra ...

 (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)
Preços Remédios Há 3 horas

Medicamentos terão reajuste limitado a até 3,81% a partir de abril

Aumento varia conforme concorrência e não será aplicado automaticamente nas farmácias

Tenente Portela, RS
32°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
32° Sensação
0.87 km/h Vento
38% Umidade
100% (1.96mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
32° 17°
Quinta
33° 17°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 18°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Interlig leva internet ao interior do Pará
Política Há 14 minutos

CPI do Crime Organizado convoca Ibaneis, Cláudio Castro e Campos Neto
Saúde Há 39 minutos

Fatores metabólicos silenciosos podem impactar emagrecimento
Obras Há 39 minutos

Governo do Estado entrega obra da Barragem Jaguari, que trará benefícios econômicos e mais segurança climática a São Gabriel
Câmara Há 39 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova reconhecimento da Marcha para Jesus como bem cultural do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,75%
Euro
R$ 6,00 -0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,638,95 +0,06%
Ibovespa
185,201,03 pts 1.47%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6989 (30/03/26)
01
17
26
48
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3649 (30/03/26)
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2906 (30/03/26)
00
02
04
06
10
11
12
19
26
31
37
43
45
54
73
74
76
79
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias