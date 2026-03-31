Terça, 31 de Março de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde estadual celebra 10 anos do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade

Foto: Divulgação Ascom/SES/SCO Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (PRMFC) da Secretaria de Estado da Saúde (SES) com...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
31/03/2026 às 10h47
Saúde estadual celebra 10 anos do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação Ascom/SES/SC

O Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (PRMFC) da Secretaria de Estado da Saúde (SES) completou 10 anos de atuação neste mês de março. Nesse período, a iniciativa formou mais de 200 profissionais, contribuindo para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) em Santa Catarina e para a qualificação de profissionais comprometidos com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Mais do que formar especialistas, a residência contribui para a formação de profissionais comprometidos com o vínculo, a escuta ativa e a realidade das comunidades em que atuam. Os residentes que passam por aqui levam consigo não apenas conhecimentos técnicos, mas também uma compreensão ampla do processo saúde-doença, pautada no trabalho em equipe e na atenção centrada nas pessoas”, ressaltou a diretora da Escola de Saúde Pública (ESPSC), Aline Daiane Schlindwein.

O curso, oferecido pela SES, conta com um espaço de aprendizado em serviço. Os participantes desenvolvem competências clínicas, humanas e comunitárias essenciais para o cuidado integral das pessoas, famílias e territórios, considerando o contexto e a singularidade de cada indivíduo. O médico de família e comunidade aprende a responder às demandas assistenciais em todas as fases da vida, promovendo a integração nos sistemas de saúde e o uso eficiente e humanizado dos recursos disponíveis. 

“Oferecemos a oportunidade de formação padrão-ouro para especialização médica. O programa é de âmbito estadual, com cenários de prática distribuídos em diversas regiões de saúde, nos municípios que têm médicos especialistas para exercerem a função de preceptoria direta, chamada de preceptoria ombro-a-ombro. Os processos avaliativos formativos são dialógicos e críticos-reflexivos, valorizam as ideias de cada envolvido, e seguem uma direção de melhoria contínua do programa”, explicou a coordenadora da Comissão de Residência Médica da ESPSC, Aparecida de Cássia Rabetti.

Estruturada em dois anos de duração, a residência combina atividades práticas, teóricas e ensino a distância, priorizando a formação baseada em competências e alinhada aos princípios do SUS e da Estratégia Saúde da Família. A maior parte da formação ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde os residentes realizam atendimentos, visitas domiciliares, atividades coletivas e ações de gestão do cuidado. Além disso, participam de estágios em outros níveis de atenção e períodos de imersão em áreas estratégicas, com discussões de casos e avaliações contínuas. Atualmente, 28 municípios funcionam como território de prática.

“A residência em Medicina de Família e Comunidade foi um divisor de águas na minha trajetória. Ela ampliou minha capacidade de raciocínio clínico, minha resolutividade na atenção primária e consolidou uma visão centrada na pessoa e no contexto em que ela vive. Aprendi a lidar melhor com a complexidade, a incerteza e a coordenação do cuidado dentro do sistema de saúde. Isso me tornou uma médica mais segura, humana e preparada para oferecer um atendimento integral e longitudinal aos pacientes”, afirmou a médica residente da primeira turma, Viviane França Dezem.

Os 10 anos do PRMFC refletem o empenho coletivo de preceptores, tutores, gestores, equipes de saúde e residentes, que constroem diariamente um ambiente de formação, cuidado e inovação na Atenção Primária. Celebrar a marca é reconhecer o caminho percorrido, os desafios superados e renovar o compromisso com a formação de especialistas em Medicina de Família e Comunidade, profissionais essenciais para tornar o sistema de saúde mais resolutivo, humano e próximo da população.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik, gerada por IA
Saúde Há 40 minutos

Fatores metabólicos silenciosos podem impactar emagrecimento

Alterações hormonais, déficit nutricional e metabolismo desacelerado contribuem para dificuldades na perda de peso. Dra. Andrea Lucas, fundadora da...

 Serviço funcionará na Apae do município e receberá incentivo mensal de R$ 100 mil -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 2 horas

Governo do Estado habilita centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Tapes e chega a 85 unidades em todo o RS

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinou, na segunda-feira (30/3), a portaria que habilita o ...

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

Medicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça

Anvisa destaca que os aumentos não são automáticos

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

AVISO DE PAUTA: em Chapecó, Estado entrega primeira etapa da revitalização do Pronto Socorro do Hospital Regional do Oeste

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, estará em Chapecó, nesta quarta-feira, 1º de abril, às 11h, onde entrega a primeira etapa da obra ...

 (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)
Preços Remédios Há 3 horas

Medicamentos terão reajuste limitado a até 3,81% a partir de abril

Aumento varia conforme concorrência e não será aplicado automaticamente nas farmácias

Tenente Portela, RS
32°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
32° Sensação
0.87 km/h Vento
38% Umidade
100% (1.96mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
32° 17°
Quinta
33° 17°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 18°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Interlig leva internet ao interior do Pará
Política Há 14 minutos

CPI do Crime Organizado convoca Ibaneis, Cláudio Castro e Campos Neto
Saúde Há 39 minutos

Fatores metabólicos silenciosos podem impactar emagrecimento
Obras Há 39 minutos

Governo do Estado entrega obra da Barragem Jaguari, que trará benefícios econômicos e mais segurança climática a São Gabriel
Câmara Há 39 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova reconhecimento da Marcha para Jesus como bem cultural do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,75%
Euro
R$ 6,00 -0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,638,95 +0,06%
Ibovespa
185,201,03 pts 1.47%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6989 (30/03/26)
01
17
26
48
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3649 (30/03/26)
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2906 (30/03/26)
00
02
04
06
10
11
12
19
26
31
37
43
45
54
73
74
76
79
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias