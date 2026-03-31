Secretaria de Saúde de Frederico Westphalen alerta para ligações falsas sobre vacinação

A Secretaria Municipal da Saúde de Frederico Westphalen emitiu um comunicado oficial alertando a população sobre uma série de ligações telefônicas suspeitas relacionadas a campanhas de imunização.

De acordo com o órgão, indivíduos têm entrado em contato com cidadãos via celular realizando questionamentos sobre o histórico vacinal.

A administração municipal esclarece que estas abordagens não fazem parte dos protocolos oficiais de comunicação da secretaria e podem configurar tentativas de fraude para obtenção ilícita de informações.

As autoridades de saúde orientam os moradores a não fornecerem dados pessoais, números de documentos ou qualquer confirmação sobre doses de vacinas durante chamadas não identificadas.

Outra recomendação importante é evitar a digitação de códigos ou caracteres solicitados durante a ligação, devendo o usuário desligar o aparelho imediatamente ao identificar esse tipo de contato.

Para esclarecer dúvidas legítimas sobre o calendário de vacinação ou procedimentos de saúde, a orientação é que o cidadão procure presencialmente a unidade básica de saúde mais próxima ou utilize exclusivamente os canais de atendimento oficiais da prefeitura.

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