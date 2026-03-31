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Governo do Estado reforça segurança pública com mais de 1,5 mil novos servidores nos últimos oito anos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), vem ampliando a capacidade de combate ao crime e a redução dos indicadores ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
31/03/2026 às 09h21
Governo do Estado reforça segurança pública com mais de 1,5 mil novos servidores nos últimos oito anos
Chamamentos realizados no governo de Eduardo Leite têm fortalecido atuação do Estado na segurança pública -Foto: Gustavo Mansur/Arquivo Secom

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), vem ampliando a capacidade de combate ao crime e a redução dos indicadores criminais no Rio Grande do Sul com base no reforço do efetivo, na integração institucional e no investimento em tecnologias, equipamentos e viaturas. Nos últimos oito anos, Brigada Militar (BM), Instituto-Geral de Perícias (IGP), Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) e Polícia Civil receberam 1.531 novos servidores como parte da política estadual de reposição programada de efetivos das forças de segurança, adotada desde o início do primeiro ciclo do governo Leite, em 2019.

Os chamamentos, as premiações e as promoções não pararam e, hoje, as corporações vinculadas à SSP contam com 27.086 servidores. Desses, 17.691 são brigadianos, 569 a mais que em 2018. Outros 5.450 estão na Polícia Civil, um acréscimo de 474 policiais. Além deles, 3.137 são bombeiros – um incremento de 401 homens e mulheres ao efetivo do CBMRS – e 808 atuam no IGP – um aumento de 87 servidores.

A ampliação do quadro e de sua capacidade de resposta e prevenção só foi possível graças aos investimentos do governo estadual em formação continuada, novos concursos e nomeações. E novas admissões estão por vir.

Concursos em andamento

Em fevereiro de 2025, o governador Eduardo Leite autorizou a abertura de concursos para contratação de 2.734 novos servidores da Segurança , reafirmando seu compromisso com a restituição do efetivo.

Em 2025, a Brigada Militar abriu 1,2 mil vagas para soldado, 30 vagas para oficial especialista em saúde e 120 vagas para o quadro de oficiais do Estado Maior. Em janeiro de 2026, a Brigada Militar iniciou o Curso Básico de Formação Policial Militar, recebendo 800 novos soldados-aluno . Outros 400 devem ser chamados nos próximos meses. O concurso tem validade até novembro de 2027, podendo ser prorrogado.

Em 2025, Brigada Militar abriu 1,2 mil vagas para soldado -Foto: Ascom BM
Em 2025, Brigada Militar abriu 1,2 mil vagas para soldado -Foto: Ascom BM

A Polícia Civil instituiu concursos com 30 vagas para delegado, 360 para escrivão e 360 para inspetor no ano passado. São 750 vagas imediatas a serem preenchidas dentro do prazo de validade do certame.

O CBMRS destinou 400 vagas para soldados. Na semana passada, em 24 de março, mais de 200 alunos aprovados na seleção iniciaram a formação para integrar o Corpo de Bombeiros. Os próximos passos são a conclusão das convocações e a realização de novo curso de formação.

Em 2025, somaram-se ao quadro os guarda-vidas civis temporários, com atuação de 340 pessoas na metade norte e outras 100 na metade sul do Estado durante a Operação Verão Total, aberta em dezembro de 2025 . Outros 216 guarda-vidas civis que já haviam atuado em temporadas anteriores foram recertificados . Há também um processo seletivo para soldados temporários em andamento, com 544 vagas para nível médio.

Em 2025, o IGP abriu concurso com 70 vagas de perito criminal para diversas áreas de atuação, 54 vagas para perito médico-legista e 110 vagas para técnico em perícia, no nível médio. É considerado o maior concurso da história do órgão , com 234 vagas imediatas, mais cadastro de reserva. O instituto criou, no mesmo mês, um processo seletivo emergencial para preencher 38 vagas no interior.

Polícia Civil conta conta com 5.450 servidores, que recebem treinamentos continuados -Foto: Giana Pahim/PC
Polícia Civil conta conta com 5.450 servidores, que recebem treinamentos continuados -Foto: Giana Pahim/PC

Atualização constante

Em seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população e partindo do mesmo princípio – de investir continuamente em tecnologia e na formação de seus profissionais – o Governo do Rio Grande do Sul vem oferendo atualização e cursos de aprimoramento aos representantes da Segurança Pública. As ofertas são diversas, envolvendo profissionais que operam drones e outras tecnologias, atuam como multiplicadores e realizam perícias ou investigações qualificadas, entre tantas outras atividades.

Uma dessas iniciativas foi o 1° Workshop de Inteligência Bombeiro Militar , realizado em 2024 em um encontro pioneiro, que reuniu agências estaduais de inteligência para fortalecer práticas e estreitar a colaboração mútua.

Em uma proposta similar, a Brigada Militar formou, em maio de 2025, a primeira turma do Curso de Especialização em Inteligência Policial . A partir de conhecimentos técnicos e operacionais de profissionais de agências de inteligência gaúchas e de outros Estados, o curso fortaleceu o Sistema de Inteligência da BM.

“Temos a intenção de estender esse e outros cursos aos servidores de todas as regiões, procurando ampliar o atendimento especializado à população e capacitar cada vez mais os servidores para as situações complexas que enfrentam no dia a dia”, afirma o secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda.

Também por iniciativa da Brigada, foi realizada em setembro de 2025 a primeira edição do Curso de Especialização em Operações Ribeirinhas , em Uruguaiana. O curso capacitou os policiais militares para executarem patrulhamento fluvial, resgates em enchentes, combate a crimes transfronteiriços e ambientais e operações em áreas rurais de difícil acesso.

Efetivo do IGP recebeu treinamentos para qualificar atuação -Foto: Leonardo Ambrosio/Ascom IGP
Efetivo do IGP recebeu treinamentos para qualificar atuação -Foto: Leonardo Ambrosio/Ascom IGP

O IGP mantém a Academia de Ciências Forenses, que promove a capacitação e atualização de peritos criminais. Oferece treinamentos para uso de novos equipamentos e tecnologias, seminários e discussão de casos periciais – como no Café com Perícia, projeto voltado à integração, troca de conhecimento e valorização do trabalho desenvolvido pelos servidores.

Para fortalecer a atuação de seus agentes, a Polícia Civil promoveu, recentemente, algumas iniciativas por meio da Academia de Polícia Civil Gaúcha (Acadepol), como a 1ª Edição do Curso Avançado de Entradas Táticas , realizada em dezembro de 2025; o Curso de Segurança e Proteção de Autoridades , que desenvolveu habilidades táticas e cognitivas dos policiais; e o Curso de Formação de Mediadores de Conflitos para Policiais Civis, para aprimorar a escuta qualificada na resolução pacífica de conflitos.

Formação contínua

As corporações vinculadas oferecem atualizações constantes aos servidores. A BM, por exemplo, mantém o Departamento de Educação e Cultura da Brigada Militar, responsável por planejar, coordenar, fiscalizar e controlar as atividades de formação, aperfeiçoamento e especialização de oficiais e praças.

Em outubro de 2025, a Brigada formou mais 31 instrutores no Curso de Especialização em Enfrentamento à Violência Doméstica e Gestão da Patrulha Maria da Penha . Os policiais militares buscam se aperfeiçoar no acompanhamento de Medidas Protetivas de Urgência, solicitadas por mulheres em situação de violência, e vão capacitar as patrulhas que atuam em todas as regiões do estado.

Os bombeiros oferecem o Curso de Instrutor de Salvamento e Resgate Aquático , que em outubro passado teve sua terceira edição. As aulas preparam os profissionais para formar guarda-vidas militares e civis temporários, contribuindo para a segurança da população e o fortalecimento da doutrina do salvamento aquático no Estado.

Guarda-vidas receberam treinamento técnico e físico específicos para a função -Foto: Ascom SSP
Guarda-vidas receberam treinamento técnico e físico específicos para a função -Foto: Ascom SSP

Salvamentos também fazem parte da rotina de brigadianos. Um dos principais exemplos é o Curso de Atendimento Pré-Hospitalar em Combate (APH-C), capacitação que segue protocolos internacionais de atendimento em cenários de alto risco, com foco em controle de hemorragias; uso de torniquetes, curativos compressivos; e atendimento em ambientes hostis. Só em 2025, mais de 3 mil vidas foram preservadas por PMs em atendimentos de emergência.

Outra formação a ser ressaltada é a referente ao Programa Integrado para Atendimento de Emergências em Saúde Mental, iniciativa lançada em março pelo governo estadual , que estabelece a atuação conjunta entre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e as forças de segurança pública no atendimento de emergências em saúde mental.

A previsão é de que 3.120 policiais sejam capacitados por mês – com isso, em sete meses todo o efetivo estará devidamente instruído conforme as diretrizes do programa. A capacitação, já iniciada no formato a distância, abrange todos os 21 Comandos Regionais e os cinco Comandos Especializados.

Texto: Ascom SSP
Edição: Secom

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