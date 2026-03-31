Governo do Estado reforça segurança pública com mais de 1,5 mil novos servidores nos últimos oito anos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), vem ampliando a capacidade de combate ao crime e a redução dos indicadores criminais no Rio Grande do Sul com base no reforço do efetivo, na integração institucional e no investimento em tecnologias, equipamentos e viaturas. Nos últimos oito anos, Brigada Militar (BM), Instituto-Geral de Perícias (IGP), Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) e Polícia Civil receberam 1.531 novos servidores como parte da política estadual de reposição programada de efetivos das forças de segurança, adotada desde o início do primeiro ciclo do governo Leite, em 2019.

Os chamamentos, as premiações e as promoções não pararam e, hoje, as corporações vinculadas à SSP contam com 27.086 servidores. Desses, 17.691 são brigadianos, 569 a mais que em 2018. Outros 5.450 estão na Polícia Civil, um acréscimo de 474 policiais. Além deles, 3.137 são bombeiros – um incremento de 401 homens e mulheres ao efetivo do CBMRS – e 808 atuam no IGP – um aumento de 87 servidores.

A ampliação do quadro e de sua capacidade de resposta e prevenção só foi possível graças aos investimentos do governo estadual em formação continuada, novos concursos e nomeações. E novas admissões estão por vir.

Concursos em andamento

Em fevereiro de 2025, o governador Eduardo Leite autorizou a abertura de concursos para contratação de 2.734 novos servidores da Segurança , reafirmando seu compromisso com a restituição do efetivo.

Em 2025, a Brigada Militar abriu 1,2 mil vagas para soldado, 30 vagas para oficial especialista em saúde e 120 vagas para o quadro de oficiais do Estado Maior. Em janeiro de 2026, a Brigada Militar iniciou o Curso Básico de Formação Policial Militar, recebendo 800 novos soldados-aluno . Outros 400 devem ser chamados nos próximos meses. O concurso tem validade até novembro de 2027, podendo ser prorrogado.

Em 2025, Brigada Militar abriu 1,2 mil vagas para soldado -Foto: Ascom BM

A Polícia Civil instituiu concursos com 30 vagas para delegado, 360 para escrivão e 360 para inspetor no ano passado. São 750 vagas imediatas a serem preenchidas dentro do prazo de validade do certame.

O CBMRS destinou 400 vagas para soldados. Na semana passada, em 24 de março, mais de 200 alunos aprovados na seleção iniciaram a formação para integrar o Corpo de Bombeiros. Os próximos passos são a conclusão das convocações e a realização de novo curso de formação.

Em 2025, somaram-se ao quadro os guarda-vidas civis temporários, com atuação de 340 pessoas na metade norte e outras 100 na metade sul do Estado durante a Operação Verão Total, aberta em dezembro de 2025 . Outros 216 guarda-vidas civis que já haviam atuado em temporadas anteriores foram recertificados . Há também um processo seletivo para soldados temporários em andamento, com 544 vagas para nível médio.

Em 2025, o IGP abriu concurso com 70 vagas de perito criminal para diversas áreas de atuação, 54 vagas para perito médico-legista e 110 vagas para técnico em perícia, no nível médio. É considerado o maior concurso da história do órgão , com 234 vagas imediatas, mais cadastro de reserva. O instituto criou, no mesmo mês, um processo seletivo emergencial para preencher 38 vagas no interior.

Polícia Civil conta conta com 5.450 servidores, que recebem treinamentos continuados -Foto: Giana Pahim/PC

Atualização constante

Em seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população e partindo do mesmo princípio – de investir continuamente em tecnologia e na formação de seus profissionais – o Governo do Rio Grande do Sul vem oferendo atualização e cursos de aprimoramento aos representantes da Segurança Pública. As ofertas são diversas, envolvendo profissionais que operam drones e outras tecnologias, atuam como multiplicadores e realizam perícias ou investigações qualificadas, entre tantas outras atividades.

Uma dessas iniciativas foi o 1° Workshop de Inteligência Bombeiro Militar , realizado em 2024 em um encontro pioneiro, que reuniu agências estaduais de inteligência para fortalecer práticas e estreitar a colaboração mútua.

Em uma proposta similar, a Brigada Militar formou, em maio de 2025, a primeira turma do Curso de Especialização em Inteligência Policial . A partir de conhecimentos técnicos e operacionais de profissionais de agências de inteligência gaúchas e de outros Estados, o curso fortaleceu o Sistema de Inteligência da BM.

“Temos a intenção de estender esse e outros cursos aos servidores de todas as regiões, procurando ampliar o atendimento especializado à população e capacitar cada vez mais os servidores para as situações complexas que enfrentam no dia a dia”, afirma o secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda.

Também por iniciativa da Brigada, foi realizada em setembro de 2025 a primeira edição do Curso de Especialização em Operações Ribeirinhas , em Uruguaiana. O curso capacitou os policiais militares para executarem patrulhamento fluvial, resgates em enchentes, combate a crimes transfronteiriços e ambientais e operações em áreas rurais de difícil acesso.

Efetivo do IGP recebeu treinamentos para qualificar atuação -Foto: Leonardo Ambrosio/Ascom IGP

O IGP mantém a Academia de Ciências Forenses, que promove a capacitação e atualização de peritos criminais. Oferece treinamentos para uso de novos equipamentos e tecnologias, seminários e discussão de casos periciais – como no Café com Perícia, projeto voltado à integração, troca de conhecimento e valorização do trabalho desenvolvido pelos servidores.

Para fortalecer a atuação de seus agentes, a Polícia Civil promoveu, recentemente, algumas iniciativas por meio da Academia de Polícia Civil Gaúcha (Acadepol), como a 1ª Edição do Curso Avançado de Entradas Táticas , realizada em dezembro de 2025; o Curso de Segurança e Proteção de Autoridades , que desenvolveu habilidades táticas e cognitivas dos policiais; e o Curso de Formação de Mediadores de Conflitos para Policiais Civis, para aprimorar a escuta qualificada na resolução pacífica de conflitos.

Formação contínua

As corporações vinculadas oferecem atualizações constantes aos servidores. A BM, por exemplo, mantém o Departamento de Educação e Cultura da Brigada Militar, responsável por planejar, coordenar, fiscalizar e controlar as atividades de formação, aperfeiçoamento e especialização de oficiais e praças.

Em outubro de 2025, a Brigada formou mais 31 instrutores no Curso de Especialização em Enfrentamento à Violência Doméstica e Gestão da Patrulha Maria da Penha . Os policiais militares buscam se aperfeiçoar no acompanhamento de Medidas Protetivas de Urgência, solicitadas por mulheres em situação de violência, e vão capacitar as patrulhas que atuam em todas as regiões do estado.

Os bombeiros oferecem o Curso de Instrutor de Salvamento e Resgate Aquático , que em outubro passado teve sua terceira edição. As aulas preparam os profissionais para formar guarda-vidas militares e civis temporários, contribuindo para a segurança da população e o fortalecimento da doutrina do salvamento aquático no Estado.

Guarda-vidas receberam treinamento técnico e físico específicos para a função -Foto: Ascom SSP

Salvamentos também fazem parte da rotina de brigadianos. Um dos principais exemplos é o Curso de Atendimento Pré-Hospitalar em Combate (APH-C), capacitação que segue protocolos internacionais de atendimento em cenários de alto risco, com foco em controle de hemorragias; uso de torniquetes, curativos compressivos; e atendimento em ambientes hostis. Só em 2025, mais de 3 mil vidas foram preservadas por PMs em atendimentos de emergência.

Outra formação a ser ressaltada é a referente ao Programa Integrado para Atendimento de Emergências em Saúde Mental, iniciativa lançada em março pelo governo estadual , que estabelece a atuação conjunta entre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e as forças de segurança pública no atendimento de emergências em saúde mental.

A previsão é de que 3.120 policiais sejam capacitados por mês – com isso, em sete meses todo o efetivo estará devidamente instruído conforme as diretrizes do programa. A capacitação, já iniciada no formato a distância, abrange todos os 21 Comandos Regionais e os cinco Comandos Especializados.