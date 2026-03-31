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Trabalhador de 23 anos perde a vida após incidente em granja no interior de Três Passos

Equipes de socorro foram acionadas, mas vítima já estava sem sinais vitais quando recebeu atendimento.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Redação - MB Notícias
31/03/2026 às 08h44 Atualizada em 31/03/2026 às 09h02
Trabalhador de 23 anos perde a vida após incidente em granja no interior de Três Passos
(Foto: Produzida com Recurso de IA)

Um jovem de 23 anos morreu na tarde desta segunda-feira (30) após um acidente de trabalho em uma granja de suínos localizada na Linha Turvo, interior de Três Passos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 17h08min, após solicitação repassada pela sala de operações do 7º BPM. O chamado indicava a necessidade de atendimento pré-hospitalar em um chiqueirão de matrizes suínas.

Os bombeiros se deslocaram imediatamente até o endereço informado, juntamente com uma equipe do Samu. Ao chegarem no local, foram conduzidos por um funcionário até o ponto onde a vítima se encontrava.

O jovem foi encontrado deitado, em decúbito dorsal, já coberto com um pano. Após avaliação, a equipe do Samu constatou o óbito no local.

Segundo relato do proprietário da granja, o trabalhador foi encontrado caído por colegas, que ainda tentaram realizar manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), porém sem sucesso.

A área foi isolada pelas equipes com o uso de fitas de segurança, e a Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos legais e investigar as circunstâncias do ocorrido.

 

 

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