Março termina com calor e sem previsão de chuva no RS nesta terça-feira

O sol aparece entre nuvens no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, 31, mas ainda há previsão de maior nebulosidade ao longo do dia, especialmente em áreas próximas à costa no Leste gaúcho. Nessas regiões, não se descarta a ocorrência de chuva fraca ou garoa em pontos isolados.

Na maior parte do estado, porém, o tempo permanece firme, sem previsão de chuva. A atuação de uma massa de ar quente mantém as temperaturas elevadas neste último dia de março, com calor intenso na Metade Oeste. Já na Metade Leste, os termômetros ficam mais amenos, embora o dia ainda seja quente.







(Foto: Leandro Maciel / Arte / CP)







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