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Vice-governador Gabriel Souza inaugura ampliação de área de urgência e emergência do Hospital Nossa Senhora Aparecida em Camaquã

O vice-governador Gabriel Souza, acompanhado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, inaugurou nesta segunda-feira (30/3) a ampliação da unidade ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/03/2026 às 20h32
Vice-governador Gabriel Souza inaugura ampliação de área de urgência e emergência do Hospital Nossa Senhora Aparecida em Camaquã
Hospital ampliado e modernizado é referência em diversas especialidades para 21 municípios da região -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza, acompanhado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, inaugurou nesta segunda-feira (30/3) a ampliação da unidade de urgência e emergência do Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camaquã. O governo do Estado investiu mais de R$ 2,21 milhões na obra por meio do Programa Avançar Mais na Saúde.

Durante a inauguração, o vice-governador destacou o esforço para reorganizar as finanças públicas que permitiu a retomada de investimentos no Estado.

"Foi com muito empenho que colocamos as contas em dia e alcançamos o equilíbrio fiscal", disse Gabriel -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

“Quando assumimos o governo, o Estado estava quebrado. Não havia recursos para pagar o salário dos servidores nem para honrar contratos com os hospitais. Foi com muito empenho que colocamos as contas em dia e alcançamos o equilíbrio fiscal. Hoje, isso nos permite entregar uma obra como essa, tão importante para a Costa Doce. Sabemos que ainda há muito a avançar e que as instituições hospitalares seguem enfrentando desafios. E vamos continuar trabalhando para melhorar a saúde e a vida dos gaúchos e das gaúchas. Mas também é importante reconhecer e celebrar cada conquista coletiva, como estamos fazendo aqui hoje”, enalteceu Gabriel.

O hospital atende pacientes adultos e pediátricos e é referência em urgência e emergência, clínica médica, materno infantil, traumatologia, ortopedia, cirurgia geral e otorrinolaringologia para 21 municípios da região, estre os quais estão Arambaré, Chuvisca, Dom Feliciano, Cerro Grande do Sul, Cristal, Tapes, Sertão Santana, Sentinela do Sul, Mariana Pimentel, Amaral Ferrador, São Jeronimo e São Lourenço do Sul.

Região fortalecida

“Hoje celebramos a entrega desta obra tão importante, que vai possibilitar um atendimento mais qualificado aos moradores de toda a região, especialmente para aqueles que precisam de serviços de urgência e emergência. Nosso objetivo é regionalizar os serviços e fortalecer o sistema de saúde para que o cidadão possa ser bem atendido perto de sua casa”, afirmou Arita.

Arita e Gabriel também entregaram equipamentos e mobiliário para as novas unidades de pronto atendimento e de internação. O governo do Estado destinou para as aquisições R$ 1,09 milhão, também por meio do Avançar. Entre os itens entregues estão dois eletrocardiógrafos, dez monitores multiparâmetros, seis ventiladores pulmonares, 16 camas elétricas, oito macas e 12 poltronas de medição.

“Esta nova estrutura representa muito mais do que equipamentos reformados ou equipamentos novos. Ela representa dignidade, mais segurança para atender as pessoas em um momento de dor, representa melhores condições para quem trabalha e representa, principalmente, respeito à nossa população”, declarou a diretora-presidente do hospital, Amanda Oro.

Governo também entregou equipamentos e mobiliário para as novas unidades de pronto atendimento e de internação -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Governo também entregou equipamentos e mobiliário para as novas unidades de pronto atendimento e de internação -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Com a reforma, a previsão é que o hospital amplie cerca de 30% sua capacidade de atendimento. A nova unidade de urgência e emergência deve começar a funcionar em abril, após a realização dos últimos ajustes no local e a chegada de alguns equipamentos que ainda se encontram em processo de transporte para a instituição.

Atendimento ampliado e qualificado

“Esse pronto-socorro, agora renovado, fortalece ainda mais o Hospital Nossa Senhora Aparecida como referência para 21 municípios. E isso significa que centenas de pessoas serão beneficiadas com atendimento mais qualificado e mais humano. Cada investimento feito aqui retorna em forma de cuidado, acolhimento e esperança”, acrescentou Amanda.

O prefeito de Camaquã, Abner Dillmann, agradeceu a parceria do governo do Estado com o município de Camaquã e os inúmeros investimentos realizados. “Aqui no hospital, que atende 21 municípios da região, não é diferente, também há parceria, reconhecimento e investimento. Minha gratidão, em nome da população”, disse.

No final da agenda, a secretária e o vice-governador visitaram a obra de ampliação do setor de internação (Bloco D), que recebeu R$ 3,1 milhões do programa Avançar Mais na Saúde e cuja execução já está em 17%.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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Foto: Reprodução/Secom SC
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