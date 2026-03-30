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Na Mesa com Datena recebe o promotor Lincoln Gakiya nesta terça-feira

Entrevistado comenta sobre combate ao crime organizado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/03/2026 às 20h18
Na Mesa com Datena recebe o promotor Lincoln Gakiya nesta terça-feira
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A TV Brasil exibe nesta terça-feira (31), às 21h, uma nova edição do Na Mesa com Datena , programa semanal de entrevistas comandado por José Luiz Datena.

Neste episódio, o convidado é o promotor Lincoln Gakiya, promotor de Justiça integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo (GAECO).

Gakiya é um dos principais nomes no combate ao crime organizado no país e recebe proteção pessoal há mais de 20 anos por ter sido ameaçado de morte pela facção criminosa PCC.

Durante o Na Mesa com Datena , Lincoln Gakiya comenta como funciona a lavagem de dinheiro de organizações criminosas e avalia o cenário internacional.

Segundo o jornal norte-americano The New York Times , o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende enquadrar as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

No programa da TV Brasil , o promotor também compartilha seu cotidiano com as constantes ameaças que sofre por sua atuação no combate ao crime organizado. Em seu trabalho, Gakiya foi um dos responsáveis por transferir a alta cúpula do PCC para presídios de segurança máxima.

Sobre o programa

Estreado no dia 10 de março com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil .

Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado.

A atração integra a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) de fortalecer o jornalismo em seus veículos, ampliar o tempo de cobertura factual e aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.

Serviço

Na Mesa com Datena - terça-feira, dia 31/03, às 21h, na TV Brasil

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