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Leite autoriza início das obras de reforma da Estação Rodoviária de Porto Alegre

O governador Eduardo Leite autorizou, na tarde desta segunda-feira (30/03), o início das obras de reforma da Estação Rodoviária de Porto Alegre. Co...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/03/2026 às 19h18
Leite autoriza início das obras de reforma da Estação Rodoviária de Porto Alegre
Governador e outros representantes do Estado destacaram importância do espaço para a capital e o Rio Grande do Sul -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite autorizou, na tarde desta segunda-feira (30/03), o início das obras de reforma da Estação Rodoviária de Porto Alegre. Com investimento de R$ 19,6 milhões do Estado, a obra contempla uma série de intervenções estruturais e funcionais no terminal, com foco na melhoria da experiência dos usuários – como novas plataformas de embarque e desembarque, novos guichês para vendas de passagens e novos sanitários, entre outras melhorias.

Após a conclusão do projeto, desenvolvido pela empresa Nacon Engenharia, e aprovação pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) –, as obras da estação poderão ser iniciadas. Alguns serviços preliminares já foram realizados, como impermeabilização emergencial, instalação e mobilização completa, demolição de guichês antigos no setor interestadual e demolição de sanitários do setor intermunicipal.

"Em 13 meses vamos entregar uma rodoviária completamente remodelada", disse Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador disse que a modernização da rodoviária já era planejada mesmo antes das enchentes que afetaram o local em maio de 2024 e que a revitalização vai transformar a experiência do usuário.

“Em 13 meses vamos entregar uma rodoviária completamente remodelada para melhor atender a todos que circulam por aqui. Faremos a substituição e revitalização de estruturas importantes que foram afetadas pela enchente. Além disso, vamos promover a modernização do local para dar mais conforto ao usuário, qualificando substancialmente esse equipamento que é utilizado diariamente por cerca de 15 mil pessoas e que é tão importante para a capital e para todo o Rio Grande do Sul”, afirmou Leite.

Para o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a iniciativa representa mais um passo fundamental no processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. “Trata-se de um marco de infraestrutura do nosso Estado. A obra será fundamental para a mobilidade, a segurança e o bem-estar de milhares de usuários que frequentam a estação diariamente”, ressaltou.

Melhorias

A obra, que está prevista para terminar em maio de 2027,contempla:

  • reforma completa dos sanitários, com novas divisórias, esquadrias, revestimentos cerâmicos e modernização de instalações hidráulicas;
  • novos espaços para venda de passagens intermunicipal e interestadual, com modernização de pisos, paredes, revestimentos, iluminação e reorganização de espaços comerciais;
  • novas plataformas de embarque e desembarque, com recomposição estrutural da laje inferior e impermeabilização completa da cobertura;
  • e uma nova fachada principal, mais moderna, com painéis coloridos e iluminação integrada.
"Trata-se de um marco de infraestrutura do nosso Estado", celebrou Costella -Foto: Vitor Rosa/Secom

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, destacou que a autarquia fiscalizará o andamento das obras. “A engenharia estará atenta aos padrões técnicos de segurança e qualidade pré-estabelecidos para a execução dos serviços dentro do cronograma”, disse.

Enchentes de 2024

Em 2024, a Estação Rodoviária ficou pouco mais de um mês fechada em razão das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A situação evidenciou a necessidade de uma intervenção abrangente, com foco na segurança, na funcionalidade e no conforto de milhares de passageiros que utilizam diariamente o espaço.

Estação Rodoviária de Porto Alegre é frequentada por milhares de pessoas diariamente -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Estação Rodoviária de Porto Alegre é frequentada por milhares de pessoas diariamente -Foto: Mauro Nascimento/Secom

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

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