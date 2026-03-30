Segunda, 30 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto garante adicional de insalubridade e periculosidade a professores

O Projeto de Lei 5264/25, do deputado Dr. Fernando Máximo (União-RO), garante aos profissionais do magistério da educação básica (da creche ao ensi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
30/03/2026 às 19h17
Projeto garante adicional de insalubridade e periculosidade a professores
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 5264/25, do deputado Dr. Fernando Máximo (União-RO), garante aos profissionais do magistério da educação básica (da creche ao ensino médio) direito a adicionais de insalubridade e/ou periculosidade.

O adicional de insalubridade será devido em casos de exposição a ambientes com potencial risco à saúde, como contágio viral e bacteriano em massa, comum em creches. Além disso, ambientes com níveis de estresse ou ruídos excessivos, comprovados por perícia, também serão causa para o adicional.

Segundo Máximo, o adicional se justifica pela exposição contínua e massiva dos docentes a riscos biológicos, particularmente agudos ambientes de creche e educação infantil. "O ambiente de sala de aula é um espaço fechado de grande concentração de pessoas, um risco que se tornou notório após a pandemia de Covid-19", disse.

Além disso, a insalubridade é agravada pelo ambiente de trabalho com ruído excessivo e pressão constante, de acordo com o deputado.

Periculosidade
Já o adicional de periculosidade valerá em situações de risco imediato à vida, como violência escolar, agressões físicas e verbais ou atividades em áreas de comprovada insegurança. "É uma resposta urgente ao alarmante aumento da violência escolar, um problema que afeta dramaticamente os professores do ensino médio", afirmou Máximo.

De acordo com o deputado, os riscos físicos e biológicos, somados à sobrecarga emocional e à pressão por resultados, têm levado milhares de educadores ao esgotamento mental (burnout), ao absenteísmo e, consequentemente, ao abandono da carreira. "Esta lei cumpre o papel do Estado de proteger a saúde
do trabalhador e valorizar os profissionais que atuam na linha de frente da educação."

Próximos passos
A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Trabalho; de Educação; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto autoriza porte de arma para fiscais do Procon em todo o país

O Projeto de Lei 6243/25 altera o Estatuto do Desarmamento para autorizar o porte e a posse de arma de fogo aos servidores efetivos dos órgãos de...

 Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Motta destaca avanços na educação e reforça papel da Câmara em projetos do setor

O presidente da Câmara participou de evento para lançamento de 107 obras e o anúncio de internet de qualidade em 99 mil escolas públicas

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova destinar taxa de colecionador de arma a fundo da Polícia Federal

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures /Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova política nacional de rastreamento para pessoas com Alzheimer

Proposta segue em análise na Câmara

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova incluir combate à violência doméstica em programa de saúde de policiais

O projeto altera o programa Pró-Vida, voltado à prevenção do suicídio entre profissionais de segurança pública

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 33°
25° Sensação
2.21 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Terça
33° 18°
Quarta
33° 16°
Quinta
29° 18°
Sexta
34° 16°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 9 minutos

Zanin condena acusado de participar de trote misógino contra alunas
8,66 quilômetros Há 33 minutos

Coronel Bicaco inaugura obra rodoviária cujo investimento supera o valor de R$ 10 milhões
Síntese Há 36 minutos

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS
Revisão geral Há 38 minutos

Projeto aprovado no Legislativo de Coronel Bicaco garante aumento nos vencimentos dos servidores
Projeto de Lei Há 43 minutos

Edis autorizam repasse financeiro à APAE de Coronel Bicaco

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 -0,03%
Euro
R$ 6,01 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 371,067,69 -0,28%
Ibovespa
182,514,20 pts 0.53%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6988 (28/03/26)
03
09
12
24
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3648 (28/03/26)
01
02
05
07
08
09
10
11
13
14
15
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2905 (27/03/26)
06
07
09
14
17
22
29
32
36
40
52
54
55
67
69
73
74
78
91
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias