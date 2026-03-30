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Inscrições para o ScreenBrasil são prorrogadas até o dia 15

Iniciativa promovida pela Embratur e Projeto Paradiso vai investir em três longas-metragens de ficção para ampliar a distribuição internacional de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/03/2026 às 18h30
Inscrições para o ScreenBrasil são prorrogadas até o dia 15
Divulgação | Projeto Paradiso

As inscrições para o ScreenBrasil, iniciativa criada para impulsionar a circulação internacional do cinema brasileiro, foram prorrogadas até 15 de abril. O programa vai apoiar a distribuição de três longas-metragens de ficção produzidos em 2024 e 2025, com o objetivo de ampliar o alcance global das produções nacionais, fortalecer a imagem do Brasil no exterior e despertar o interesse internacional pela cinematografia brasileira. O anúncio dos filmes selecionados está previsto para maio de 2026, e o regulamento completo está disponível aqui.

A ação é fruto de um Acordo de Cooperação Técnica e Financeira entre a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e o Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica de apoio ao audiovisual brasileiro do Instituto Olga Rabinovich. A seleção dos filmes será realizada por uma comissão técnica especializada e os filmes selecionados receberão US$ 15 mil cada para ações de distribuição internacional. Esses recursos poderão ser usados para legendagem, marketing no exterior, assessoria de imprensa, entre outras ações necessárias para a promoção e distribuição.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o ScreenBrasil integra a estratégia da Agência, que reconhece o audiovisual como uma ferramenta para a promoção do Brasil em múltiplas dimensões — turística, cultural, econômica e simbólica, ampliando o alcance de obras brasileiras no exterior. "Este projeto é o coroamento de uma estratégia iniciada na nossa gestão na Embratur, que reconhece o audiovisual como vetor estratégico de promoção internacional do Brasil. Nós entendemos que filmes, séries, documentários e outros produtos audiovisuais podem funcionar como potentes vitrines do que o nosso país tem de melhor e despertam o interesse em conhecer o Brasil pessoalmente", disse Freixo.

Para o Projeto Paradiso, a decisão de investir na exibição internacional se insere em seus eixos estratégicos. "Desde 2019, apoiamos a presença de mais de 150 filmes e projetos em grandes festivais e mercados internacionais, por meio do programa Brasil no Mundo. Agora, damos um passo à frente, buscando ampliar janelas de exibição para o audiovisual nacional mundo afora. Nosso desejo com isso é expandir as possibilidades de conexão do público internacional com o cinema brasileiro, fortalecendo, assim, nossa indústria", explica Rachel do Valle, diretora de programas da instituição filantrópica.

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