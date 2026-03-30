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Terça (31) é o último dia para pagar o IPVA 2026 em março com desconto de até 20,8%

Os proprietários de veículos do Rio Grande do Sul que ainda não quitaram o IPVA 2026 têm até terça-feira (31/3) para aproveitar os descontos dispon...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/03/2026 às 18h30
Terça (31) é o último dia para pagar o IPVA 2026 em março com desconto de até 20,8%
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Os proprietários de veículos do Rio Grande do Sul que ainda não quitaram o IPVA 2026 têm até terça-feira (31/3) para aproveitar os descontos disponíveis no mês de março. Quem efetuar o pagamento até o fim do dia garante 1% de desconto pela antecipação, além das reduções dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão (Nota Fiscal Gaúcha), que podem elevar a economia total para até 20,8%.

O desconto de antecipação é concedido pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) e, embora seja menor do que o oferecido nos meses anteriores, continua representando vantagem para quem mantém suas obrigações em dia. A soma dos benefícios é automática para contribuintes que atendem aos critérios dos programas.

O Bom Motorista contempla condutores sem infrações de trânsito e oferece descontos conforme o período sem multas:

  • 15% para quem não cometeu infrações entre 1º de novembro de 2022 e 31 de outubro de 2025;
  • 10% para quem está sem multas desde 1º de novembro de 2023;
  • 5% para quem não teve infrações desde 1º de novembro de 2024.

Já o Bom Cidadão, vinculado ao programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), concede desconto a contribuintes que solicitam CPF na nota fiscal:

  • 5% para quem possui 150 notas ou mais;
  • 3% para quem tem entre 100 e 149 notas;
  • 1% para quem registra entre 51 e 99 notas fiscais.

E depois de março?

Encerrado o prazo de antecipação, o IPVA 2026 poderá ser quitado sem desconto de antecipação até 30 de abril, data única de vencimento para todos os proprietários de veículos, independentemente do final da placa.

A opção de parcelamento em seis vezes também esteve disponível neste ano, mas a adesão precisava ser feita até janeiro. Quem escolheu essa modalidade deve gerar um novo código de pagamento a cada mês, sendo que a última parcela vence em junho.

Serviço

Quem paga?Todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2007, exceto os isentos por lei.

Quais são as alíquotas do IPVA no RS?

  • 3%– automóveis e camionetas
  • 2%– motocicletas
  • 1%– caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação

Como pagar?Pelo site www.ipva.rs.gov.br ou pelo aplicativo IPVA RS, com login gov.br (selo prata ou ouro). Também é possível pagar informando o Renavam e a placa nos bancos credenciados: Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. O Pix está disponível em mais de 760 instituições. É importante observar os horários de cada canal.

É possível pagar outras pendências?Sim. A taxa de licenciamento, multas de trânsito e débitos de IPVA de anos anteriores podem ser quitados nos mesmos canais. Esses pagamentos são necessários para o licenciamento do veículo.

Como evitar golpes?A Sefaz não envia links ou boletos de cobrança. Ao pagar por Pix, confira os dados do destinatário:

  • Nome:IPVA Sefaz/RS
  • CNPJ:87.958.674/0001-81
  • Instituição:Banco do Estado do RS S.A.
  • Endereço:Av. Mauá, 1155, Centro Histórico, Porto Alegre/RS – 90030-080

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

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