Terça (31) é o último dia para pagar o IPVA 2026 em março com desconto de até 20,8%

Os proprietários de veículos do Rio Grande do Sul que ainda não quitaram o IPVA 2026 têm até terça-feira (31/3) para aproveitar os descontos disponíveis no mês de março. Quem efetuar o pagamento até o fim do dia garante 1% de desconto pela antecipação, além das reduções dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão (Nota Fiscal Gaúcha), que podem elevar a economia total para até 20,8%.
O desconto de antecipação é concedido pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) e, embora seja menor do que o oferecido nos meses anteriores, continua representando vantagem para quem mantém suas obrigações em dia. A soma dos benefícios é automática para contribuintes que atendem aos critérios dos programas.
O Bom Motorista contempla condutores sem infrações de trânsito e oferece descontos conforme o período sem multas:
Já o Bom Cidadão, vinculado ao programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), concede desconto a contribuintes que solicitam CPF na nota fiscal:
E depois de março?
Encerrado o prazo de antecipação, o IPVA 2026 poderá ser quitado sem desconto de antecipação até 30 de abril, data única de vencimento para todos os proprietários de veículos, independentemente do final da placa.
A opção de parcelamento em seis vezes também esteve disponível neste ano, mas a adesão precisava ser feita até janeiro. Quem escolheu essa modalidade deve gerar um novo código de pagamento a cada mês, sendo que a última parcela vence em junho.
Quem paga?Todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2007, exceto os isentos por lei.
Quais são as alíquotas do IPVA no RS?
Como pagar?Pelo site www.ipva.rs.gov.br ou pelo aplicativo IPVA RS, com login gov.br (selo prata ou ouro). Também é possível pagar informando o Renavam e a placa nos bancos credenciados: Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. O Pix está disponível em mais de 760 instituições. É importante observar os horários de cada canal.
É possível pagar outras pendências?Sim. A taxa de licenciamento, multas de trânsito e débitos de IPVA de anos anteriores podem ser quitados nos mesmos canais. Esses pagamentos são necessários para o licenciamento do veículo.
Como evitar golpes?A Sefaz não envia links ou boletos de cobrança. Ao pagar por Pix, confira os dados do destinatário:
Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom