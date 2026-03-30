Motta destaca avanços na educação e reforça papel da Câmara em projetos do setor

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacou avanços na educação e a importância dos professores durante evento nesta segunda-feira (30) para a entrega de 107 obras no país.

No evento, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram entregues 18 creches, 23 escolas de tempo integral, 43 obras em 12 institutos federais, 10 obras em nove universidades e 13 obras em 11 hospitais universitários.

Também houve o anúncio de que 99 mil escolas públicas já têm internet de qualidade para atividades escolares.

“Celebramos a chegada de oportunidades a instituições de ensino, de Norte a Sul, do campo à cidade. Cada escola com internet de qualidade reforça o compromisso de que nenhuma estudante e nenhum estudante fique offline do futuro”, disse Hugo Motta.

Prioridade para professores

Para Motta, o Brasil passou por uma reestruturação importante da educação nos últimos quatro anos, e o tema é uma das prioridades da Câmara dos Deputados.

“Não se faz educação sem professor e professora. Por isso, aprovamos a lei da Carteira Nacional Docente , que valoriza esses profissionais, e a Política Nacional de Indução à Docência , para atrair e manter docentes na sala de aula”, afirmou.

Motta lembrou que o Congresso também aprovou o novo Plano Nacional de Educação no ano passado, com metas de conectividade, ensino em tempo integral e financiamento.

Segundo ele, o Sistema Nacional de Educação foi consolidado em lei, com integração entre União, estados e municípios.

O presidente da Câmara também destacou a lei que muda as regras para escolher reitores de universidades federais, ao prever a nomeação do candidato mais votado pela comunidade acadêmica. “A medida traz mais autonomia e independência às instituições”, afirmou.

Expansão e apoio à ciência

Motta citou ainda a criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano, que amplia o acesso ao ensino técnico e superior.

Ele também lembrou a aprovação de proposta que garante contribuição previdenciária a bolsistas de pós-graduação, com o objetivo de fortalecer a ciência no país.

“Só com educação teremos um país com mais oportunidades”, afirmou.