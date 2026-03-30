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Lançado pelo Governo do Estado, “SC em Libras” está disponível em hospitais públicos

Foto: Roberto Zacarias/SecomGOVSCO Governo de Santa Catarina lançou nesta segunda-feira, 30, o programa SC em Libras, promovendo acessibilidade a p...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
30/03/2026 às 18h00
Lançado pelo Governo do Estado, “SC em Libras” está disponível em hospitais públicos
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Roberto Zacarias/SecomGOVSC

O Governo de Santa Catarina lançou nesta segunda-feira, 30, o programa SC em Libras, promovendo acessibilidade a pessoas surdas ou com deficiência auditiva aos serviços públicos estaduais. Entre eles, hospitais da Secretaria de Estado da Saúde (SES) participam do projeto e já contam com o serviço. A Iniciativa oferece atendimento com intérpretes por videochamada, disponível 24 horas.

“Um ato como esse tem um valor extraordinário. O nosso governo se preocupa em cuidar das pessoas. Por isso, buscamos atender a população em todos os aspectos. Hoje estamos fortalecendo o atendimento para que a comunidade surda tenha mais autonomia e qualidade quando precisar acessar um serviço público. Essa é mais uma ação que vem ao encontro de tudo o que temos feito em Santa Catarina nas áreas da educação, da saúde e da segurança, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento nos nossos órgãos públicos e, principalmente, melhorar a vida das pessoas”, afirmou o governador.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Roberto Zacarias/SecomGOVSC

Santa Catarina possui cerca de 88 mil pessoas surdas ou com algum grau de deficiência auditiva. O programa visa reduzir as dificuldades de comunicação enfrentadas por esse público ao buscar atendimento em órgãos como hospitais. O serviço está disponível no Hospital Infantil Joana de Gusmão e Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis; no Hospital Regional de São José e Instituto de Cardiologia de SC, em São José; e no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville.

“Com essa iniciativa ampliamos a oferta de atendimento em Libras garantindo mais autonomia, segurança e acolhimento aos usuários. A solução permite o acesso imediato a intérpretes de Libras por videochamada, facilitando o atendimento para o paciente e para o profissional de saúde. Na rede estadual, o serviço será implantado em cinco unidades estratégicas, fortalecendo o atendimento humanizado e equitativo. Seguimos trabalhando para que o acesso à saúde seja cada vez mais universal, respeitando as necessidades de todos os catarinenses”, explica a superintendente dos Hospitais Públicos estaduais, Tatiana Bez Titericz.

A solução utiliza a tecnologia do ICOM, socialtech brasileira líder em serviços de inclusão e comunicação acessível para a comunidade surda. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. De forma instantânea, garante que um intérprete esteja disponível para iniciar o atendimento, o que amplia a autonomia e reduz barreiras no acesso a serviços essenciais.

Na prática, o funcionamento é simples: ao procurar um dos hospitais públicos, a pessoa surda ou o próprio servidor pode acionar a central de intérpretes através de QR codes disponíveis e fixados na estrutura pública. A mediação ocorre por videochamada, com tradução simultânea entre Libras e português, garantindo clareza na comunicação durante todo o atendimento. Além de ampliar o acesso com mais dignidade, o serviço não consome o pacote de dados do usuário, o que contribui para tornar a solução ainda mais acessível.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação

“O programa Santa Catarina em Libras é essencial para assegurar a compreensão de sintomas, diagnósticos, procedimentos e orientações, reduzindo os riscos assistenciais e promovendo a segurança do paciente e da família. Além disso, a adaptação do hospital para acolher essas famílias fortalece o vínculo, diminui a ansiedade e, acima de tudo, fomenta a inclusão e o respeito, permitindo que a criança e o responsável participem ativamente do cuidado. Assim, mais do que um diferencial, trata-se de garantir o direito à saúde com qualidade e acessibilidade para todos”, explica a diretora do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Maristela Cardozo Biazon.

A expectativa da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, que viabiliza o projeto, é iniciar a operação em serviços prioritários como hospitais, Detran, Polícia Militar, Samu, Bombeiro e Assistência Social, com possibilidade de expansão conforme a demanda em diferentes regiões do estado.

Mais informações:
Helena Marquardt
Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família
(48) 3664-0908 e-mail: [email protected]

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @saude.sc

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