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Mais de cinco mil viaturas são integradas pelo governo do Estado às forças de segurança

O governo do Estado vem renovando as frotas das forças de segurança, com a integração de 5.090 viaturas, 173 embarcações, quatro aeronaves, além de...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/03/2026 às 17h17
Mais de cinco mil viaturas são integradas pelo governo do Estado às forças de segurança
Estratégia envolve investimentos robustos em novas viaturas e aprimoramento logístico para reforço da segurança pública -Foto: Ascom SSP

O governo do Estado vem renovando as frotas das forças de segurança, com a integração de 5.090 viaturas, 173 embarcações, quatro aeronaves, além de outros veículos e equipamentos nos últimos oito anos. Só a Brigada Militar recebeu 3.282 viaturas nesse período. Marco histórico no RS, os primeiros veículos com proteção balística foram entregues à Polícia Civil em 2021. Hoje, em cada um dos 497 municípios gaúchos, há pelo menos uma viatura semiblindada, estratégia que envolve investimentos robustos, aprimoramento logístico, manutenção e treinamento de servidores para reforço da segurança.

Desde 2019, os investimentos em equipamentos e viaturas, obras e reforços no efetivo que valorizam os servidores e impactam na redução da criminalidade somam mais de R$ 2,2 bilhões. Entre 2019 e 2024, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) recebeu R$ 1,2 bilhão em recursos para a aquisição de 3.515 viaturas, 33.554 novas armas, 39.171 coletes, além da digitalização da radiocomunicação, um aporte de R$113 milhões. A previsão de investimentos para o biênio 2025-2026 é de R$ 1,4 milhão, com recursos do Tesouro do Estado e do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Só a Brigada Militar recebeu 3.282 viaturas nos últimos oito anos -Foto: Ascom SSP
Só a Brigada Militar recebeu 3.282 viaturas nos últimos oito anos -Foto: Ascom SSP

A implementação foi gradual e pode ser percebida na prática com redução consistente de crimes na série histórica (2010-2025), de acordo com dados do Observatório Estadual da Segurança Pública. Essa façanha vem se repetindo: 2025 foi o ano mais seguro da história do Estado, com a redução de homicídios dolosos (-27% em comparação com 2024) e latrocínios (-3%). Entre os crimes patrimoniais, o roubo de veículos teve diminuição de 22% e as ocorrências bancárias caíram 24%, enquanto os roubos a pedestre tiveram 17% menos ocorrências.

Um dos principais investimentos na Polícia Civil foi para aquisição de novo helicóptero -Foto: Leonardo Fister/Ascom SSP
Um dos principais investimentos na Polícia Civil foi para aquisição de novo helicóptero -Foto: Leonardo Fister/Ascom SSP

Reforço às vinculadas

Desde 2021, o governo Leite é responsável por uma mudança de paradigma na proteção aos policiais gaúchos, com aquisição de coletes balísticos, câmeras corporais, capacetes e veículos com blindagem. De acordo com o capitão Hector Justo, chefe do Centro de Motomecanização da Brigada Militar. “Desde 2018, a corporação vem renovando sua frota e já adquiriu mais de 3.300 viaturas, substituindo modelos antigos por outros mais modernos e semiblindados. Essa é uma aquisição muito significativa, pois aumenta a segurança do policial e amplia a projeção de ostensividade em ambientes de risco”, disse.

Em outubro de 2024, em uma guinada estratégica, brigadianos da capital receberam o primeiro lote de câmeras corporais, um aporte de R$ 13,7 milhões. O reforço em armamentos e equipamentos, além da cobertura uniforme, se estende às demais vinculadas da Segurança Pública.

Além de embarcações e viaturas, o Corpo de Bombeiros Militar também recebeu helicóptero e em breve recebe outra aeronave -Foto: Ascom CBMRS
Além de embarcações e viaturas, o Corpo de Bombeiros Militar também recebeu helicóptero e em breve recebe outra aeronave -Foto: Ascom CBMRS

Em oito anos, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) recebeu 605 viaturas e hoje conta com 1.122 veículos. Desde 2018, o CBMRS obteve um acréscimo de 148 embarcações e outros veículos aquáticos, tendo atualmente 221. Há também um helicóptero, adquirido em 2023, e outra aeronave que deve ser entregue ainda este ano, no valor de R$ 58 milhões.

A foto duas autoescadas mecânicas de caminhões do Corpo de Bombeiros, estendidas em direção aos andares superiores de um edifício. Uma das escadas alcança quase o topo do prédio, enquanto a outra está posicionada um pouco mais abaixo.
Autoescadas mecânicas importadas da Alemanha são fundamentais no combate ao fogo em edificações -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom SSP

A instituição opera, atualmente, com duas autoescadas mecânicas Magirus com alcance de até 55 metros de altura. Adquiridas em 2022 por R$ 16,1 milhões, foram destinadas a Porto Alegre e Caxias do Sul para combate a incêndios.

No mesmo período, a Polícia Civil recebeu 1.125 viaturas e hoje conta com mais de 3.150 unidades. A instituição recebeu, no período, sete embarcações e três aeronaves.

O IGP hoje soma 216 viaturas, 78 a mais que há oito anos, entre elas, um micro-ônibus e as unidades móveis de atendimento ao cidadão, utilizados para levar os serviços da instituição a comunidades em diversas regiões do Estado, reduzindo distâncias e ampliando o acesso à cidadania.

Melhorias no trabalho técnico do IGP qualifica a produção de provas periciais, essencial para a segurança e para a justiça -Foto: Calvin Neruam/Ascom SSP
Melhorias no trabalho técnico do IGP qualifica a produção de provas periciais, essencial para a segurança e para a justiça -Foto: Calvin Neruam/Ascom SSP

Investimento maior ano após ano

O governo do Estado aposta na ampliação da capacidade operacional, técnica e humana das forças de segurança para combater a criminalidade e proteger a população. Além de viaturas modernas, algumas das aquisições recentes incluem antidrones, câmeras corporais e veículos especiais, usados pelas forças de segurança para buscas e salvamentos, prevenção, investigações, redução da criminalidade e proteção geral dos cidadãos.

Em março de 2026, Polícia Civil, IGP e Brigada Militar receberam 182 viaturas e 982 equipamentos de tecnologia, R$ 56,1 milhões, destinados a reforçar a segurança. Só no ano passado, foram investidos mais R$ 352,3 milhões na segurança dos gaúchos e gaúchas em veículos e equipamentos para o IGP, Brigada e Polícia Civil e para a própria SSP. Foram entregues 968 viaturas, um helicóptero, um micro-ônibus, uma unidade móvel de atendimento ao cidadão, 4,2 mil unidades de equipamentos de proteção individual (EPIs), armamentos e escudos balísticos.

Governo do Estado ampliou capacidade operacional com viaturas modernas para forças de segurança e para buscas e salvamentos -Foto: Ascom CBMRS
Governo do Estado ampliou capacidade operacional com viaturas modernas para forças de segurança e para buscas e salvamentos -Foto: Ascom CBMRS

Em 2024, 74 novas viaturas e um caminhão auto bomba tanque (ABT) foram destinados ao Corpo de Bombeiros, um aporte de R$ 25,7 milhões. Em 2023, um investimento de R$ 58 milhões possibilitou a aquisição de um caminhão de combate a incêndio, 15 motos aquáticas, 20 quadriciclos, nove caminhonetes, uma inclusão de 216 viaturas para qualificar o trabalho da Segurança Pública na BM, na PC e no IGP, além de dois caminhões com autoescadas mecânicas Magirus para o Corpo de Bombeiros.

Em 2022, foram entregues ao IGP, CBMRS, PC e BM um total de 1.122 viaturas, entre elas: cinco ônibus para operações especiais do Choque, 264 motocicletas, um caminhão tanque, 44 ambulâncias resgate e 22 ABTs, totalizando 235,5 milhões. Em 2021, Polícia Civil, Brigada Militar e Bombeiros receberam 497 viaturas, quatro ambulâncias, dois caminhões, motos e ônibus, quase R$ 55 milhões investidos.

Maior investimento em segurança pública se reflete na queda de indicadores de criminalidade pelo Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom
Maior investimento em segurança pública se reflete na queda de indicadores de criminalidade pelo Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom

Em 2020, cerca de R$ 18,5 milhões foram entregues aos Bombeiros e à Brigada, em meio à pandemia de Covid-19. Foram três ônibus e quatro desencarceradores, coletes balísticos, 13 viaturas, 23 camionetes, 12 motocicletas, equipamentos de proteção, cinco caminhões-tanque, um encarroçamento de caminhão-tanque e uma viatura auto hidroquímico com extintores e supressores, capazes de conter danos ambientais, entre outros veículos.

Em 2019, o governo do Estado investiu R$ 19,4 milhões em 285 viaturas, 3.296 coletes balísticos, um caminhão, uma camionete, dois micro-ônibus, além de armamentos, capacetes e botas táticas para Brigada, Polícia Civil e Bombeiros.

Texto: Dulce Mazer/Ascom SSP
Edição: Secom

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