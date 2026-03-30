Construção de pavilhão de trabalho prisional na Penitenciária Modulada de Osório é destaque da Agenda Celic

A concorrência eletrônica para a execução da obra de construção de um pavilhão de trabalho prisional na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), no Litoral Norte, está entre os nove processos licitatórios previstos pelo governo do Estado para o período de 30 de março a 3 de abril. A agenda é organizada pela Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

No pavilhão, com área de 200 metros quadrados, será implantada a Oficina de Artefatos de Concreto para qualificação profissional e trabalho prisional, com recursos oriundos do Programa de Capacitação Profissional (Procap) e Implementação de Oficinas Permanentes, conveniado à Secretaria Nacional de Políticas Penais. O valor estimado da contratação é de R$ 669 mil. Solicitado pela Polícia Penal do Rio Grande do Sul, o certame ocorre na quarta-feira (1/4), às 9h30.

Para a semana, também estão previstas licitações para a aquisição de materiais médico-hospitalares, equipamentos laboratoriais e de informática, entre outras. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo do Estado. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.