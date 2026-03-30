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Live sobre riscos psicossociais atrai público recorde

Mauro Müller, representante do Ministério do Trabalho e Emprego, trouxe uma visão técnica e atualizada sobre a fiscalização e as exigências regulat...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/03/2026 às 14h52
Live sobre riscos psicossociais atrai público recorde
Freepik

A RSData realizou, no dia 19 de março, a live "Riscos Psicossociais na Fiscalização e no GRO/PGR", reunindo profissionais de todo o país para debater as atualizações da Norma Regulamentadora No. 1 (NR-1), que passou a trazer exigências em relação a fatores psíquicos, psicológicos e sociais dentro da gestão de saúde e segurança do trabalho.

O evento contou com a participação do auditor-fiscal do Trabalho Mauro Marques Müller, representante do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que trouxe uma visão técnica e atualizada sobre a fiscalização e as exigências regulatórias relacionadas aos riscos psicossociais.

A live alcançou mais de 700 participantes simultâneos e ultrapassou 5 mil visualizações, números que podem ser considerados recordes para eventos online desta linha realizados pela RSData, demonstrando o alto nível de interesse e a relevância do tema para empresas, profissionais de SST e gestores de todo o Brasil.

Durante a transmissão, foram abordados os impactos da atualização das normas regulamentadoras, especialmente no contexto do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). O debate destacou a crescente importância da inclusão dos riscos psicossociais nas estratégias de prevenção, gestão e conformidade legal.

Com experiência na coordenação do grupo técnico tripartite responsável pela revisão do GRO na NR-1 e da NR-17 (Ergonomia), Mauro Marques Müller apresentou uma leitura prática sobre como a fiscalização tem evoluído e quais são os principais pontos de atenção para as empresas.

"Entre os aspectos discutidos, destacaram-se a necessidade de integrar os riscos psicossociais ao PGR de forma estruturada, a importância de evidências documentais e critérios técnicos na gestão desses riscos, a atuação da fiscalização frente às novas exigências e o papel da cultura organizacional na prevenção de adoecimentos relacionados ao trabalho", explica Marila Balbinot, diretora de Marketing da RSData.

Já segundo Mauro, um dos diferenciais da live foi a interação direta com o público, com esclarecimento de dúvidas enviadas por profissionais de diferentes setores e regiões do país. "Essa troca permitiu aprofundar questões práticas do dia a dia das organizações, aproximando a interpretação normativa da realidade operacional das empresas", afirma o especialista.

Conforme o auditor, a abordagem adotada reforçou que a gestão de riscos psicossociais não deve ser tratada apenas como uma exigência legal, mas como um elemento estratégico para a sustentabilidade dos negócios e para a promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis.

"Esta é uma iniciativa voltada a promover debates qualificados e acessíveis sobre temas críticos para a saúde e segurança do trabalho. Ao conectar especialistas, empresas e profissionais, acreditamos estar contribuindo para elevar o nível técnico das discussões e apoiar a adaptação às mudanças regulatórias", acrescenta Marila.

A diretora destaca que a expressiva participação do público na live pode ser um indício da necessidade crescente de orientação clara e confiável sobre o tema, especialmente diante das atualizações normativas e da ampliação do escopo da fiscalização.

"A discussão sobre riscos psicossociais tende a ganhar ainda mais espaço nos próximos anos, impulsionada por mudanças no mundo do trabalho, novas dinâmicas organizacionais e maior atenção à saúde mental", ressalta Mauro. "Nesse contexto, iniciativas como a live promovida pela RSData se tornam importantes para preparar empresas e profissionais, oferecendo conteúdo relevante, atualizado e alinhado às exigências legais e às boas práticas de mercado", finaliza.

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